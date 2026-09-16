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देहरादून: पुलिसकर्मी पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप, कार्रवाई न होने पर बजरंग दल का प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम

Wed, 16 Sep 2026 12:48 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 16 Sep 2026 12:48 PM IST
सार

युवती से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लक्कीबाग चौकी के बाहर धरना देकर सहारनपुर रोड पर यातायात रोक दिया।

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Bajrang Dal Protests Against Policeman Over Harassment AllegationTraffic Blocked Dehradun News
सड़क पर लगाया जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शहर कोतवाली के एक पुलिसकर्मी पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। बजरंग दल का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लक्कीबाग चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। 

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प्रदर्शन के दौरान सहारनपुर रोड पर सड़क जाम कर दी गई। रेलवे स्टेशन से आईएसबीटी की ओर जाने वाला यातायात रोक दिया गया है। रेलवे स्टेशन से लक्कीबाग चौकी होते हुए प्रिंस चौक तक वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शन के चलते इस मार्ग पर यातायात प्रभावित है।

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