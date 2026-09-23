देहरादून: स्कूटी सवार महिला को कार में जबरन बैठाने की कोशिश, शोर मचाने पर आरोपी फरार; मुकदमा दर्ज

देहरादून के सहस्रधारा रोड पर नालापानी चौक के पास बुधवार सुबह स्कूटी से जा रही महिला को कार सवार कुछ लोगों ने रोककर जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे तो आरोपी कार लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार सुबह करीब 6:50 बजे की है। महिला स्कूटी से सहस्रधारा रोड की ओर जा रही थी। नालापानी चौक के पास काले रंग की स्विफ्ट कार में सवार कुछ लोगों ने उसकी स्कूटी रोक ली। आरोप है कि कार सवारों ने महिला को खींचकर जबरन कार में बैठाने का प्रयास किया। महिला ने विरोध करते हुए शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर आने लगे। लोगों को आता देख कार सवार मौके से फरार हो गए।घटना के बाद महिला ने पुलिस को तहरीर दी। सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी जुटाई। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। पुलिस घटनास्थल के आसपास और वहां से आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। कार के नंबर और आरोपियों की पहचान के लिए अन्य माध्यमों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।