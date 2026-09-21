Dehradun News: दोपहिया वाहन चुराने का आरोपी गिरफ्तार, उसका साथी अभी फरार

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दोपहिया वाहन चोरी करने के आरोपी देवांश शर्मा (26) निवासी साउथ वनस्थली, बल्लूपुर को पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथी के साथ सुनसान स्थानों पर खड़े बाइक और स्कूटी की पहले रेकी करता था और मौका मिलते ही उन्हें चोरी कर लेता था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चार चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। उसका साथी अभी फरार है।पुलिस के अनुसार आनंद नगर बालावाला निवासी उपेंद्र दत्त ने 18 सितंबर को माजरा क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत की थी। इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वाहन चोरों की तलाश के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही पुराने वाहन चोरी के मामलों में सामने आए आरोपियों की जानकारी जुटाकर उनका सत्यापन किया गया।19 सितंबर को पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ देवांश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेलनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि आरोपी और उसका साथी नशे के आदी हैं। दोनों नशे की जरूरत पूरी करने के लिए सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों को निशाना बनाते थे। आरोपी ने एक बाइक महंत इंद्रेश अस्पताल की पार्किंग के बाहर और दूसरी कोतवाली नगर क्षेत्र से चोरी करने की बात बताई है। चोरी किए गए वाहनों को झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था और उन्हें बाहर ले जाकर बेचने की तैयारी थी। मा.सि.रि.