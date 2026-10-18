Dehradun News: मोबाइल चुराकर खाते से उड़ाए डेढ़ लाख, गहने और बाइक समेत आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। सहसपुर में एक युवक ने मोबाइल चोरी कर उसके जरिये बैंक खाते से करीब डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए। आरोपी ने रकम से गहने और बाइक खरीद ली। पुलिस ने आरोपी शंकरपुर के हाल निवासी शाहरून (मूल निवासी उत्तर प्रदेश जिले के बरेली रम्पुरा माफी) को गिरफ्तार कर चोरी का मोबाइल, नकदी, गहने और बाइक बरामद किया है।कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल के अनुसार, शंकरपुर निवासी अनुराधा ने 15 अक्तूबर को शिकायत दी कि 29 सितंबर को उनका मोबाइल चोरी कर बैंक खाते से लाखों रुपये निकाल लिए गए। शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।पुलिस टीम ने निगरानी तंत्र और सुरागरसी की मदद से 17 अक्तूबर को रामपुर पुल क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मोबाइल का पासवर्ड खोलकर उसमें चल रहे फोनपे के जरिये करीब डेढ़ लाख रुपये निकाले। रकम से बाइक और गहने खरीदे थे।पुलिस ने आरोपी से मोबाइल, 40 हजार रुपये नकद, तीन जोड़ी पाजेब, एक नाक की कील, एक अंगूठी और बाइक बरामद की है। बरामदगी के आधार पर प्राथमिकी में संबंधी धाराओं को बढ़ाया गया है।