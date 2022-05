{"_id":"629436a5dec4f30ea97545fe","slug":"accident-on-gangotri-highway-tempo-traveler-full-of-15-pilgrim-crashed-two-killed-itbp-jawans-rescued","type":"story","status":"publish","title_hn":"गंगोत्री हाईवे पर हादसा: तीर्थयात्रियों से भरा टेंपो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत, 13 घायलों को ITBP जावनों ने निकाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 30 May 2022 09:00 AM IST