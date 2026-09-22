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Dehradun News: 51 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा पीएचडी की प्रवेश परीक्षा

Tue, 22 Sep 2026 06:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:45 PM IST
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51 candidates took the PhD entrance exam
देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) में पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई। कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पटेल नगर परिसर में आयोजित रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में 21 विषयों में पीएचडी प्रवेश के लिए कुल 74 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 51 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
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विवि के कुलपति प्रो. डॉ. विपिन चंद्र घिल्डियाल ने परीक्षा की व्यवस्थाओं, अनुशासन व पारदर्शिता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुनील किष्टवाल ने परीक्षा के सुचारू व निष्पक्ष संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। विवि के डीन रिसर्च डॉ. अशोक सिंह भंडारी ने कहा कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा विवि में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से विभिन्न विषयों में शोध के लिए योग्य एवं प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।
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