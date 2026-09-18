नायर ने पीले कपड़ों पर ली रोहित की चुटकी: दर्शकों ने लगाए 'मुंबई-मुंबई' के नारे, मिला दिल जीतने वाला जवाब

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अपने नए टीवी शो फॅमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा को लेकर चर्चा में हैं। शो के एक टीजर में रोहित और उनके करीबी दोस्त व कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच अभिषेक नायर के बीच आईपीएल को लेकर मजेदार बातचीत देखने को मिली। नायर ने रोहित को पीले कपड़ों में देखकर पहले चेन्नई सुपर किंग्स और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स से जोड़कर मजाक किया। हालांकि, जब दर्शकों ने 'मुंबई-मुंबई' के नारे लगाए तो रोहित के सिर्फ एक शब्द के जवाब ने मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

शो के दौरान रोहित शर्मा पूरी तरह पीले रंग के कपड़ों में नजर आए। उन्हें इस अंदाज में देखकर अभिषेक नायर ने मजाक करते हुए पूछा कि क्या यह उनकी अगली आईपीएल टीम का संकेत है। पीला रंग होने के कारण इशारा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ था। इसके बाद नायर ने मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पीला और गोल्ड रंग रोहित पर ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी बातचीत में शामिल कर लिया।तभी वहां मौजूद दर्शकों ने 'मुंबई, मुंबई' के नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शकों के इस रिएक्शन पर रोहित ने सिर्फ एक शब्द कहा- 'फॉरएवर' यानी हमेशा। रोहित के इस जवाब ने मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों को खुश कर दिया।रोहित शर्मा का टेलीविजन होस्ट के तौर पर फॅमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा में डेब्यू है। यह शो 19 सितंबर से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित होगा।आईपीएल को लेकर रोहित और नायर के बीच यह मजाक ऐसे समय में हुआ है जब मुंबई इंडियंस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आईपीएल 2026 में मुंबई की टीम नौवें स्थान पर रही थी और उसके खाते में सिर्फ चार जीत आई थीं।

हार्दिक पांड्या के भविष्य पर भी चर्चा

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर भी आईपीएल के बाद काफी चर्चा रही है। उनके टीम छोड़ने और गुजरात टाइटंस में वापसी की संभावनाओं से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई थीं। कोलकाता नाइट राइडर्स समेत कुछ अन्य टीमों के भी पांड्या में दिलचस्पी दिखाने की खबरें आई थीं। पांड्या 2024 में गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में लौटे थे। यह सौदा 15 करोड़ रुपये की राशि से जुड़े ट्रेड के जरिए हुआ था, जबकि ट्रांसफर फीस का खुलासा नहीं किया गया था।



ऐसे में मुंबई इंडियंस में चल रही चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा के आईपीएल भविष्य को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। रोहित मुंबई के सबसे सफल कप्तानों में रहे हैं और उनकी कप्तानी में टीम ने पांच आईपीएल खिताब जीते हैं। फिलहाल उनके 'फॉरएवर' वाले जवाब से इतना जरूर साफ होता है कि मुंबई इंडियंस के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव कायम है।



क्या वेस्टइंडीज सीरीज होगी रोहित की आखिरी?

रोहित शर्मा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर है। वह टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं।



भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होनी है। ऐसे में यह सीरीज रोहित के अंतरराष्ट्रीय करियर के लिहाज से अहम हो सकती है। हालांकि, इसे उनका आखिरी वनडे कहना अभी जल्दबाजी होगी। रोहित को भारत की वनडे टीम में जगह मिली हुई है। उन्होंने अपने पिछले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 138 रन की शानदार पारी खेली थी। इस पारी के बाद वनडे टीम में उनकी मौजूदगी को लेकर चर्चा और तेज हुई।