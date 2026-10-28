क्यों भड़के स्टुअर्ट ब्रॉड?: साथी गेंदबाज जेम्स एंडरसन को लेकर दिया बड़ा बयान, लंकाशायर टीम की लगाई क्लास!

50 विकेट लेने के बाद भी नहीं मिला नया अनुबंध

एंडरसन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर अपने क्लब छोड़ने की पुष्टि की थी। लंकाशायर ने उन्हें नया अनुबंध देने से इनकार कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से 2024 में संन्यास लेने के बाद भी वह काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। इस सत्र में उन्होंने लंकाशायर की ओर से डिवीजन दो में कप्तानी भी की।



क्लब के लिए यह सत्र निराशाजनक रहा और टीम चैंपियनशिप में नीचे से दूसरे स्थान पर रही। ब्रॉड ने माना कि खराब प्रदर्शन के बाद क्लब को अपनी टीम में सुधार करने और खिलाड़ियों पर होने वाले खर्च का आकलन करने की जरूरत है। हालांकि, उनके मुताबिक एंडरसन का प्रदर्शन उन्हें टीम में बनाए रखने के पक्ष में मजबूत दलील देता है।



ब्रॉड ने कहा, 'मैं समझ सकता हूं कि क्लब सोच रहा होगा कि एंडरसन के वेतन में किसी तरह की कटौती करके दो ठीक-ठाक क्रिकेटरों को टीम में शामिल किया जा सकता है। टीम चैंपियनशिप में नीचे से दूसरे स्थान पर रही, उसका सत्र बेहद खराब रहा और पिछले कुछ वर्षों से उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। उसे सुधार करने की जरूरत है। लेकिन जिमी ने 17 की औसत से 50 विकेट लिए। देश में बहुत कम गेंदबाजों ने ऐसा किया होगा। इसलिए मुझे हैरानी नहीं है कि दूसरे काउंटी क्लबों ने पहले ही उनसे संपर्क कर यह जानना शुरू कर दिया है कि वह आगे खेलने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं।