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Hindi News ›   Cricket ›   ‘You Give Your Icons a Better Send-Off’: Stuart Broad Slams Lancashire Over James Anderson’s Exit

क्यों भड़के स्टुअर्ट ब्रॉड?: साथी गेंदबाज जेम्स एंडरसन को लेकर दिया बड़ा बयान, लंकाशायर टीम की लगाई क्लास!

Wed, 28 Oct 2026 03:45 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 28 Oct 2026 03:45 PM IST
सार

स्टुअर्ट ब्रॉड ने जेम्स एंडरसन को नया अनुबंध नहीं देने के लंकाशायर के फैसले और उनके साथ किए गए व्यवहार की आलोचना की है। ब्रॉड ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि दिग्गज खिलाड़ी को बेहतर विदाई मिलनी चाहिए थी। 44 वर्षीय एंडरसन ने 2026 काउंटी चैंपियनशिप में 17 की औसत से 50 विकेट लिए। अब उनके किसी दूसरे काउंटी क्लब से खेलने की संभावना है।

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‘You Give Your Icons a Better Send-Off’: Stuart Broad Slams Lancashire Over James Anderson’s Exit
एंडरसन और ब्रॉड - फोटो : IANS

विस्तार
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इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के साथ लंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। लंकाशायर ने 2027 सत्र से पहले एंडरसन को नया अनुबंध नहीं देने का फैसला किया है। ब्रॉड ने क्लब के इस फैसले को जिस तरह से बताया गया, उसे अपमानजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि एंडरसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी को उनके योगदान के अनुरूप विदाई मिलनी चाहिए थी। खास बात यह है कि 44 वर्षीय एंडरसन ने 2026 काउंटी चैंपियनशिप में 17 की औसत से 50 विकेट लिए थे।

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'दिग्गजों को इससे बेहतर विदाई मिलनी चाहिए'
ब्रॉड ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान लंकाशायर के फैसले और उसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने माना कि क्लब में नए नेतृत्व को भविष्य की योजनाओं का आकलन करने का अधिकार है, लेकिन इससे एंडरसन के साथ बेहतर व्यवहार करने की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।
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ब्रॉड ने कहा, 'लंकाशायर के लिए यह खबर एंडरसन तक पहुंचाने का तरीका काफी अपमानजनक था। उनकी मुलाकात नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और क्रिकेट निदेशक पॉल फारब्रेस से हुई। उन्होंने बताया कि क्लब उन्हें नया अनुबंध नहीं देगा। यह 19 अक्टूबर की बात है। मैं समझता हूं कि वे नए पद पर आए हैं, इसलिए अगस्त में ही उन्हें यह नहीं कह सकते थे कि अब विदाई का समय है, प्रशंसकों को अलविदा कह दो और ओल्ड ट्रैफर्ड में आखिरी बार गेंदबाजी कर लो। लेकिन क्लब में कोई तो ऐसा नेतृत्व होना चाहिए था, जो इसकी योजना बना सकता था।' उन्होंने कहा कि क्लब को ऐसा इंतजाम करना चाहिए था, जिससे प्रशंसकों को अपने सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक को सम्मानजनक विदाई देने का मौका मिलता।

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ब्रॉड और एंडरसन - फोटो : IANS

50 विकेट लेने के बाद भी नहीं मिला नया अनुबंध
एंडरसन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर अपने क्लब छोड़ने की पुष्टि की थी। लंकाशायर ने उन्हें नया अनुबंध देने से इनकार कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से 2024 में संन्यास लेने के बाद भी वह काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। इस सत्र में उन्होंने लंकाशायर की ओर से डिवीजन दो में कप्तानी भी की।

क्लब के लिए यह सत्र निराशाजनक रहा और टीम चैंपियनशिप में नीचे से दूसरे स्थान पर रही। ब्रॉड ने माना कि खराब प्रदर्शन के बाद क्लब को अपनी टीम में सुधार करने और खिलाड़ियों पर होने वाले खर्च का आकलन करने की जरूरत है। हालांकि, उनके मुताबिक एंडरसन का प्रदर्शन उन्हें टीम में बनाए रखने के पक्ष में मजबूत दलील देता है।

ब्रॉड ने कहा, 'मैं समझ सकता हूं कि क्लब सोच रहा होगा कि एंडरसन के वेतन में किसी तरह की कटौती करके दो ठीक-ठाक क्रिकेटरों को टीम में शामिल किया जा सकता है। टीम चैंपियनशिप में नीचे से दूसरे स्थान पर रही, उसका सत्र बेहद खराब रहा और पिछले कुछ वर्षों से उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। उसे सुधार करने की जरूरत है। लेकिन जिमी ने 17 की औसत से 50 विकेट लिए। देश में बहुत कम गेंदबाजों ने ऐसा किया होगा। इसलिए मुझे हैरानी नहीं है कि दूसरे काउंटी क्लबों ने पहले ही उनसे संपर्क कर यह जानना शुरू कर दिया है कि वह आगे खेलने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं।

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ब्रॉड-एंडरसन - फोटो : ANI

क्या दूसरे काउंटी क्लब से खेलेंगे एंडरसन?
ब्रॉड ने यह भी स्पष्ट किया कि एंडरसन के बयान में संन्यास लेने की घोषणा नहीं थी। ऐसे में उनके पास किसी दूसरे काउंटी क्लब के लिए खेलने का विकल्प खुला है। ब्रॉड का मानना है कि इस सत्र के प्रदर्शन को देखते हुए कई टीमें उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेंगी।

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि अब उनके लिए आगे क्या है। उनका बयान दिलचस्प था, क्योंकि उन्होंने संन्यास नहीं लिया। वह दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। वह अब भी काफी कुछ दे सकते हैं और कई काउंटी क्लब उन्हें अपनी टीम में रखना चाहेंगे। वह अब भी देश के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं।'

ब्रॉड ने आगे कहा, 'मुझे लंकाशायर का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि यह सही तरीके से नहीं किया गया और अपमानजनक था। आप अपने दिग्गज खिलाड़ियों को इससे बेहतर विदाई देते हैं। यह क्लब में नेतृत्व की कमी दिखाता है।' उन्होंने क्लब के अध्यक्ष और बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ब्रॉड के मुताबिक, अगर एंडरसन एक और साल खेलना चाहते हैं और उन्होंने 17 की औसत से 50 विकेट लिए हैं, तो क्लब को उन्हें बनाए रखने का रास्ता तलाशना चाहिए।

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ब्रॉड और एंडरसन - फोटो : ANI
टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन के नाम 704 विकेट
एंडरसन ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए। वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज और इस प्रारूप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। अब यह देखना होगा कि वह 2027 सत्र में किसी अन्य काउंटी टीम से खेलते हैं या अपने करियर को लेकर कोई दूसरा फैसला लेते हैं।
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