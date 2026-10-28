'वैभव, ठंडा पानी मत पीना..': न्यूजीलैंड में 15 साल के सूर्यवंशी को महिला फैन ने क्यों दी यह सलाह? देखें वीडियो

हेलो वैभव, हम लोग भी बलिया से हैं, ठीक हो, गर्म पानी पियो ठंडा पानी मत पीना क्योंकि यहां पर ठंड है अभी न्यूज़ीलैंड में उत्तर प्रदेश वाले बिहारी को बोल रहे हैं हेलो वैभव हम लोग भी बलिया से हैं। #VaibhavSooryavanshi #INDvsNZ https://t.co/9JLx0GO7ZI — Sadan Singh (@SadanJee) October 27, 2026

Girl to Vaibhav Suryavanshi :- “Don't drink cold water. Try to avoid it, otherwise, it might affect your health. 🥹 Then, at the 19-second mark, she gently places her hand on Vaibhav's head, blessing him like a big sister. That's the kind of love and respect Vaibhav has earned at such a young age. 🥹🧡 — Cricketplusmeme 🧡 (@cricketplusmeme) October 27, 2026

यह घटना न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत की जीत के बाद की है। मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी प्रशंसकों से मिले। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली एक महिला ने युवा बल्लेबाज को ठंडे मौसम में सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला को वैभव से कहते सुना जा सकता है, 'वैभव, ठंडा पानी मत पीना। गरम करके ही पीना।'महिला की इस बात में एक बड़े की अपने छोटे के प्रति चिंता और अपनापन नजर आया। विदेश में खेल रहे युवा क्रिकेटर को उन्होंने जिस सहजता से सलाह दी, उसने इस छोटे से पल को खास बना दिया। वैभव ने भी मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया। क्रिकेट प्रशंसक महिला के इस स्नेह की तारीफ कर रहे हैं। वैभव के लिए यह पल दिखाता है कि मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रशंसक भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस करते हैं।