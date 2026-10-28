'वैभव, ठंडा पानी मत पीना..': न्यूजीलैंड में 15 साल के सूर्यवंशी को महिला फैन ने क्यों दी यह सलाह? देखें वीडियो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 28 Oct 2026 12:55 PM IST
सार
न्यूजीलैंड में भारत की तीसरे टी20 में जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी से मिलीं उत्तर प्रदेश के बलिया की एक महिला प्रशंसक ने उन्हें ठंडा पानी न पीने और गर्म पानी पीने की सलाह दी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुकाबले में वैभव ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में 113 रन ठोके। भारत ने 13.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।
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विस्तार
भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि, इस बार वह अपने खेल नहीं, बल्कि एक प्रशंसक के साथ प्यारी बातचीत को लेकर चर्चा में हैं। न्यूजीलैंड में भारत की जीत के बाद एक महिला प्रशंसक ने वैभव को ठंडे मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत रहा है।
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'वैभव, ठंडा पानी मत पीना'
यह घटना न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत की जीत के बाद की है। मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी प्रशंसकों से मिले। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली एक महिला ने युवा बल्लेबाज को ठंडे मौसम में सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला को वैभव से कहते सुना जा सकता है, 'वैभव, ठंडा पानी मत पीना। गरम करके ही पीना।'
महिला की इस बात में एक बड़े की अपने छोटे के प्रति चिंता और अपनापन नजर आया। विदेश में खेल रहे युवा क्रिकेटर को उन्होंने जिस सहजता से सलाह दी, उसने इस छोटे से पल को खास बना दिया। वैभव ने भी मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया। क्रिकेट प्रशंसक महिला के इस स्नेह की तारीफ कर रहे हैं। वैभव के लिए यह पल दिखाता है कि मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रशंसक भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस करते हैं।
यह घटना न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत की जीत के बाद की है। मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी प्रशंसकों से मिले। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली एक महिला ने युवा बल्लेबाज को ठंडे मौसम में सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला को वैभव से कहते सुना जा सकता है, 'वैभव, ठंडा पानी मत पीना। गरम करके ही पीना।'
महिला की इस बात में एक बड़े की अपने छोटे के प्रति चिंता और अपनापन नजर आया। विदेश में खेल रहे युवा क्रिकेटर को उन्होंने जिस सहजता से सलाह दी, उसने इस छोटे से पल को खास बना दिया। वैभव ने भी मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया। क्रिकेट प्रशंसक महिला के इस स्नेह की तारीफ कर रहे हैं। वैभव के लिए यह पल दिखाता है कि मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रशंसक भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस करते हैं।
हेलो वैभव, हम लोग भी बलिया से हैं, ठीक हो, गर्म पानी पियो ठंडा पानी मत पीना क्योंकि यहां पर ठंड है अभी न्यूज़ीलैंड में उत्तर प्रदेश वाले बिहारी को बोल रहे हैं हेलो वैभव हम लोग भी बलिया से हैं। #VaibhavSooryavanshi #INDvsNZ https://t.co/9JLx0GO7ZI— Sadan Singh (@SadanJee) October 27, 2026
Girl to Vaibhav Suryavanshi :- “Don't drink cold water. Try to avoid it, otherwise, it might affect your health. 🥹 Then, at the 19-second mark, she gently places her hand on Vaibhav's head, blessing him like a big sister. That's the kind of love and respect Vaibhav has earned at such a young age. 🥹🧡— Cricketplusmeme 🧡 (@cricketplusmeme) October 27, 2026
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न्यूजीलैंड के खिलाफ वैभव ने मचाया धमाल
यह दिल छू लेने वाला पल उस मुकाबले के बाद सामने आया, जिसमें वैभव ने भारत की जीत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की और महज 19 गेंदों में 45 रन बना दिए। उनकी पारी में चार चौके और चार छक्के शामिल थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और पावरप्ले में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखते हुए 38 गेंदों में 113 रन बनाए। भारत ने 199 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया और छह विकेट से मुकाबला जीत लिया।
यह दिल छू लेने वाला पल उस मुकाबले के बाद सामने आया, जिसमें वैभव ने भारत की जीत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की और महज 19 गेंदों में 45 रन बना दिए। उनकी पारी में चार चौके और चार छक्के शामिल थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और पावरप्ले में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखते हुए 38 गेंदों में 113 रन बनाए। भारत ने 199 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया और छह विकेट से मुकाबला जीत लिया।
बल्लेबाजी के साथ अपने अंदाज से भी जीत रहे दिल
महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपनी निडर बल्लेबाजी और परिपक्वता के कारण चर्चा में हैं। उनकी बल्लेबाजी ने जहां क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया है, वहीं महिला प्रशंसक के साथ उनकी यह बातचीत उनके प्रति लोगों के स्नेह को दिखाती है। क्रिकेट में चौके-छक्के और रिकॉर्ड अक्सर सुर्खियां बनते हैं, लेकिन कभी-कभी मैदान के बाहर के ऐसे छोटे-छोटे पल भी प्रशंसकों के दिलों में जगह बना लेते हैं।
महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपनी निडर बल्लेबाजी और परिपक्वता के कारण चर्चा में हैं। उनकी बल्लेबाजी ने जहां क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया है, वहीं महिला प्रशंसक के साथ उनकी यह बातचीत उनके प्रति लोगों के स्नेह को दिखाती है। क्रिकेट में चौके-छक्के और रिकॉर्ड अक्सर सुर्खियां बनते हैं, लेकिन कभी-कभी मैदान के बाहर के ऐसे छोटे-छोटे पल भी प्रशंसकों के दिलों में जगह बना लेते हैं।