{"_id":"6ae18787e66ad89e8d0819e2","slug":"india-vs-new-zealand-eden-park-sold-out-for-fourth-t20i-as-40-000-fans-expected-to-set-attendance-record-2026-10-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अभिषेक-वैभव के तूफान का असर: चौथे टी20 में टूटेगा दर्शकों का रिकॉर्ड? ईडन पार्क में 40 हजार फैंस की एंट्री तय","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जाने वाले चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भी दर्शकों का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के बाद सीरीज के अगले मैच को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के मुताबिक, मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं और करीब 40 हजार दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना है। यह ईडन पार्क के इतिहास में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की तीसरी सबसे बड़ी दर्शक संख्या हो सकती है। भारत शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर पांच मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। विज्ञापन

Trending Videos

चौथे टी20 के सभी टिकट बिके, बनेगा नया रिकॉर्ड?

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को बताया कि शुक्रवार रात होने वाले मुकाबले के लिए 40 हजार से अधिक प्रशंसकों के पहुंचने की संभावना है। यह एनजेडसी की किसी द्विपक्षीय सीरीज के मैच में दर्शकों की संख्या का नया रिकॉर्ड होगा। इससे पहले 2019 में ईडन पार्क में भारत के खिलाफ ब्लैककैप्स और व्हाइट फर्न्स के डबलहेडर मुकाबले में 36,523 दर्शक पहुंचे थे।



एनजेडसी के मुख्य विपणन एवं वाणिज्यिक अधिकारी ग्लेन क्रिचली ने कहा, 'ईडन पार्क में खचाखच भरे स्टेडियम जैसा अनुभव कुछ और नहीं हो सकता। द्विपक्षीय सीरीज में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड टूटना दिखाता है कि इस सीरीज को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। हमें अच्छी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद थी, लेकिन इस प्रतिक्रिया ने हमारी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिया। ईडन पार्क के सभी टिकट बिकना सोने पर सुहागा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

ईडन पार्क में दो बार जुटे हैं इससे ज्यादा दर्शक

ईडन पार्क में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के दौरान केवल दो बार इससे अधिक दर्शक पहुंचे हैं। पहली बार 2015 में आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में करीब 41 हजार दर्शक मौजूद थे। उस मुकाबले में ग्रांट इलियट के छक्के की मदद से न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व कप फाइनल में जगह बनाई थी। इसके अलावा, 1982 में ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड दौरे के पहले वनडे मुकाबले को देखने के लिए करीब 42 हजार दर्शक पहुंचे थे। रिचर्ड हेडली, जॉन राइट और मार्टिन क्रो जैसे खिलाड़ियों से सजी न्यूजीलैंड टीम ने उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 46 रन से हराया था।

विज्ञापन

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का रोमांच

भारत ने मंगलवार को वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया था। अभिषेक शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी की। भारत ने 199 रन का लक्ष्य केवल 13.2 ओवर में हासिल कर लिया। अभिषेक ने 38 गेंदों पर 113 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और 11 छक्के शामिल थे। वैभव ने भी 18 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली। भारतीय बल्लेबाजों के इस आक्रामक प्रदर्शन ने सीरीज के अगले मुकाबले को लेकर प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ा दिया है।