क्रिस गेल का 13 साल पुराना कौन सा रिकॉर्ड टूटा?: 20 साल के इस बल्लेबाज ने मचाया तूफान, 79 पर बना डाले 188 रन

प्रिटोरियस ने अपनी पारी के दौरान सिनेटेम्बा क्यूशिले के साथ मिलकर भी तेज रन बनाए। दोनों ने सात ओवर से कुछ ज्यादा समय में 100 रन जोड़ दिए। क्यूशिले 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। उस समय टाइटंस का स्कोर 112 रन था। इसके बाद भी प्रिटोरियस की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। डेवाल्ड ब्रेविस 11 गेंदों में सात और लियूस डु प्लॉय 11 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान डोनोवन फरेरा ने उनका साथ दिया। फरेरा ने सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए और टाइटंस को 20 ओवर में 267/3 के स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि यह टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा टीम स्कोर नहीं था। यह रिकॉर्ड बड़ौदा के नाम है, जिसने 2024 में सिक्किम के खिलाफ 349/5 का स्कोर बनाया था।लुआन-ड्रे प्रिटोरियस दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए युवा क्रिकेटरों में शामिल हैं। उनका जन्म 27 मार्च 2006 को पोटचेफस्ट्रूम में हुआ था। वह बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। 2024 अंडर-19 विश्व कप में वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। इसके बाद उन्होंने सीनियर स्तर पर तेजी से पहचान बनाई। 2025 में पार्ल रॉयल्स के लिए SA20 में उन्होंने 397 रन बनाए और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी।