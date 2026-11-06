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Hindi News ›   Cricket ›   Video: Suryakumar Yadav's Family Meets PM Modi, Devisha riddhima video with Prime minister Modi Watch Video

'राम-सरयू का आगमन हुआ है...': पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव के परिवार से मिले प्रधानमंत्री, बच्ची से सुना भजन

Fri, 06 Nov 2026 01:59 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 06 Nov 2026 01:59 PM IST
सार

सूर्यकुमार यादव के परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसका वीडियो सामने आया है। प्रधानमंत्री ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है।

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Video: Suryakumar Yadav's Family Meets PM Modi, Devisha riddhima video with Prime minister Modi Watch Video
Video: Suryakumar Yadav's Family Meets PM Modi, Daughter Riddhima Sings Devotional Song in Front of - फोटो : Twitter

विस्तार
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भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सूर्यकुमार के साथ उनकी पत्नी देविशा और बेटी रिद्दिमा भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने इसका वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- दीपावली के माहौल में राम और सरयू का आगमन हुआ है। इससे दीपावली का वातावरण और भी पावन एवं दिव्य हो गया है।
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यह मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास पर हुई। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने एक बच्ची से भजन भी सुना और वह इसे सुनकर काफी खुश भी हुए। सूर्यकुमार यादव फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया के साथ पिछला मैच टी20 विश्वकप 2026 में खेला था। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 विश्वकप का खिताब जीता था।
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