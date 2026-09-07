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अगरकर की मौजूदगी ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में हुई बीसीसीआई की एक अहम समीक्षा बैठक में उनके शामिल नहीं होने को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आई थीं। यह बैठक पिछले गुरुवार को मुंबई में बुलाई गई थी। इसमें इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ-साथ 2027 पुरुष वनडे विश्व कप के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जानी थी। विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को देखने पहुंचे। दक्षिण क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले के दौरान अगरकर स्टेडियम के कॉरपोरेट बॉक्स में अकेले बैठे नजर आए। बीसीसीआई की हालिया समीक्षा बैठक में उनकी गैरमौजूदगी के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक मौजूदगी थी। दलीप ट्रॉफी के फाइनल के पहले दिन साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने बेहतरीन शतक जमाया। ऐसे में अगरकर के वहां मौजूद रहने से इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या ईशान को टेस्ट टीम में फिर से मौका मिलेगा। ईशान पिछली बार 2023 में टेस्ट खेले थे।

बैठक से गैरमौजूदगी ने बढ़ाई थी अटकलें

अगरकर के बैठक में शामिल नहीं होने के बाद राष्ट्रीय चयन समिति में उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उनका अनुबंध इस महीने के अंत में समाप्त होने की संभावना है। हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने अगरकर की गैरमौजूदगी को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि वह पहले से तय यात्रा कार्यक्रम और कनेक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।



सैकिया ने पत्रकारों से कहा, 'वह शहर से बाहर थे। वह बैठक का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि यह बैठक बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी। हमारे चयन समिति के प्रमुख अजीत उस समय शहर में नहीं थे, इसलिए वह इसमें शामिल नहीं हो सके। वह ऐसी जगह पर थे, जहां हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद ऑनलाइन भी बैठक में शामिल नहीं हो पाए।' इस बैठक में मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास, संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण शामिल हुए थे।



चयन समिति के भविष्य पर नहीं हुई चर्चा

अगरकर के अनुबंध को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सैकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि समीक्षा बैठक में चयन समिति के कार्यकाल या उसके भविष्य को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य फोकस टीम के प्रदर्शन और आने वाली योजनाओं पर था।



सैकिया ने कहा, 'बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। चयन समिति को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हमारा पूरा ध्यान इंग्लैंड और आयरलैंड में प्रदर्शन के साथ-साथ श्रीलंका में हालिया टेस्ट सीरीज और आने वाली सीरीज में हमें क्या करना है, इस पर था। इसके अलावा विश्व कप भी हमारी अंतिम प्राथमिकता है।'

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