भारत-वेस्टइंडीज: क्या भारत को खल रही है बुमराह की कमी? संजू ने बताया- कौन संभाल सकता है गेंदबाजी की जिम्मेदारी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 15 Oct 2026 12:53 PM IST
सार
वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 में 24 रन से हार के बाद संजू सैमसन ने कहा कि जसप्रीत बुमराह का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव पर भरोसा जताया। सैमसन ने शाई होप की बल्लेबाजी की तारीफ की और तिलक वर्मा के विकेट को भारत की हार का टर्निंग पॉइंट बताया।
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विस्तार
हैदराबाद में चौथे टी20 में वेस्टइंडीज से 24 रन की हार के बाद भारतीय टीम के सामने गेंदबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भारतीय गेंदबाजों को सपाट पिचों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बीच विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने स्वीकार किया कि बुमराह जैसे गेंदबाज का कोई विकल्प नहीं हो सकता। हालांकि, उन्होंने अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव जैसे युवा गेंदबाजों पर भरोसा जताते हुए कहा कि लगातार मौके मिलने से वे और बेहतर बनेंगे।
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बुमराह का कोई विकल्प नहीं, युवा गेंदबाजों पर भरोसा
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में बुमराह को आराम दिया है। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के बाद उनके कार्यभार को संभालने के लिए यह फैसला लिया गया। उनकी अनुपस्थिति में भारतीय गेंदबाजी की परीक्षा हो रही है। चौथे टी20 में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैमसन ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह का कोई विकल्प नहीं है। वह अपनी पीढ़ी के उन गेंदबाजों में से एक हैं, जो एक बार ही आते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वह हैं।'
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उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि, हमारे पास कुछ बहुत अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह शानदार काम कर रहे हैं और पिछले कुछ मैचों में प्रिंस यादव ने जिस तरह गेंदबाजी की है, वह भी प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छी प्रतिभाएं हैं। हम उन्हें जितना ज्यादा खिलाएंगे और समर्थन देंगे, वे उतने ही बेहतर होते जाएंगे।'
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अर्शदीप की चोट पर क्या बोले सैमसन?
चौथे टी20 में बल्लेबाजी के दौरान अर्शदीप सिंह के बाएं हाथ में चोट लगी। मैच के बाद सैमसन ने उनकी स्थिति पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अर्शदीप अपने कंधे पर बर्फ लगा रहे थे। सैमसन ने कहा, 'अर्शदीप अपने कंधे पर बर्फ लगा रहे हैं। उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे।' भारत को शनिवार को सीरीज के पांचवें टी20 में उतरना है। ऐसे में अर्शदीप की फिटनेस टीम के लिए अहम होगी।
शाई होप की बल्लेबाजी का करना होगा सम्मान
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने चार टी20 मुकाबलों में दो शतक और एक अर्धशतक लगाया है। इससे पहले वनडे सीरीज में भी उनके बल्ले से दो शतक निकले थे। सैमसन ने होप की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा, 'वह बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमें उनके प्रदर्शन का सम्मान करना होगा। वह अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा जोखिम भी नहीं ले रहे हैं। इस तरह वह गेंदबाजों का भी सम्मान कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि भारतीय टीम हर मुकाबले में होप के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर सतर्क है और उन्हें उनके प्रदर्शन का श्रेय देना चाहिए।
चौथे टी20 में बल्लेबाजी के दौरान अर्शदीप सिंह के बाएं हाथ में चोट लगी। मैच के बाद सैमसन ने उनकी स्थिति पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अर्शदीप अपने कंधे पर बर्फ लगा रहे थे। सैमसन ने कहा, 'अर्शदीप अपने कंधे पर बर्फ लगा रहे हैं। उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे।' भारत को शनिवार को सीरीज के पांचवें टी20 में उतरना है। ऐसे में अर्शदीप की फिटनेस टीम के लिए अहम होगी।
शाई होप की बल्लेबाजी का करना होगा सम्मान
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने चार टी20 मुकाबलों में दो शतक और एक अर्धशतक लगाया है। इससे पहले वनडे सीरीज में भी उनके बल्ले से दो शतक निकले थे। सैमसन ने होप की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा, 'वह बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमें उनके प्रदर्शन का सम्मान करना होगा। वह अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा जोखिम भी नहीं ले रहे हैं। इस तरह वह गेंदबाजों का भी सम्मान कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि भारतीय टीम हर मुकाबले में होप के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर सतर्क है और उन्हें उनके प्रदर्शन का श्रेय देना चाहिए।
अभिषेक के एक मैच में नहीं चलने से चिंतित नहीं सैमसन
चौथे टी20 में अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 24 गेंदों पर 29 रन बनाए। हालांकि, सैमसन ने उनके प्रदर्शन का बचाव किया और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, 'ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शीर्ष दो बल्लेबाज हैं। उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक मैच में ऐसा होना ठीक है। अभिषेक ने पिछले मैच में शानदार 69 रन बनाए थे और ईशान लगातार रन बना रहे हैं। इसलिए एक मैच में नहीं चलना कोई बड़ी बात नहीं है।'
तिलक वर्मा का विकेट बना मैच का टर्निंग पॉइंट
सैमसन ने चौथे टी20 में भारत की हार का टर्निंग पॉइंट तिलक वर्मा का विकेट गिरने को बताया। उनके अनुसार, तिलक और नीतीश रेड्डी के क्रीज पर रहते हुए भारत लक्ष्य का पीछा करने की अच्छी स्थिति में था। उन्होंने कहा, 'मैच का टर्निंग पॉइंट तिलक का आउट होना था। हम अच्छी तरह आगे बढ़ रहे थे और प्रति ओवर 10-12 रन बना रहे थे। रेड्डी और तिलक दबाव की स्थिति में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उस समय तक मुझे लगता है कि हम लक्ष्य का पीछा करने की स्थिति में थे।' सैमसन ने दोनों युवा खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि पांच विकेट गिरने के बाद भी उनका दबाव में नियंत्रण बनाए रखना अच्छी बात थी। अब भारतीय टीम की कोशिश पांचवें टी20 में वापसी करके सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने की होगी।
चौथे टी20 में अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 24 गेंदों पर 29 रन बनाए। हालांकि, सैमसन ने उनके प्रदर्शन का बचाव किया और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, 'ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शीर्ष दो बल्लेबाज हैं। उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक मैच में ऐसा होना ठीक है। अभिषेक ने पिछले मैच में शानदार 69 रन बनाए थे और ईशान लगातार रन बना रहे हैं। इसलिए एक मैच में नहीं चलना कोई बड़ी बात नहीं है।'
तिलक वर्मा का विकेट बना मैच का टर्निंग पॉइंट
सैमसन ने चौथे टी20 में भारत की हार का टर्निंग पॉइंट तिलक वर्मा का विकेट गिरने को बताया। उनके अनुसार, तिलक और नीतीश रेड्डी के क्रीज पर रहते हुए भारत लक्ष्य का पीछा करने की अच्छी स्थिति में था। उन्होंने कहा, 'मैच का टर्निंग पॉइंट तिलक का आउट होना था। हम अच्छी तरह आगे बढ़ रहे थे और प्रति ओवर 10-12 रन बना रहे थे। रेड्डी और तिलक दबाव की स्थिति में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उस समय तक मुझे लगता है कि हम लक्ष्य का पीछा करने की स्थिति में थे।' सैमसन ने दोनों युवा खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि पांच विकेट गिरने के बाद भी उनका दबाव में नियंत्रण बनाए रखना अच्छी बात थी। अब भारतीय टीम की कोशिश पांचवें टी20 में वापसी करके सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने की होगी।