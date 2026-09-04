1 of 6 मैक्सवेल - फोटो : ANI

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विराट कोहली की बल्लेबाजी ने दुनिया के कई दिग्गजों को प्रभावित किया है, लेकिन जब कोई ऐसा खिलाड़ी उनकी तारीफ करे जो खुद लंबे समय तक उनके खिलाफ मैदान पर उतरा हो, तो बात और खास हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपने पूर्व आरसीबी साथी को लेकर ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कोहली को वनडे क्रिकेट में अपने देखे हुए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज का दर्जा दिया।

2 of 6 विराट कोहली - फोटो : ANI

'वनडे में कोहली से बेहतर किसी को नहीं देखा'

ग्लेन मैक्सवेल ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ब्रैड हैडिन और एलिसा हीली के पॉडकास्ट ‘कीपिंग इट क्रिकेट’ पर अलग-अलग फॉर्मेट के अपने सर्वकालिक पसंदीदा खिलाड़ियों का चयन किया। वनडे क्रिकेट के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के विराट कोहली का नाम लिया।

मैक्सवेल ने कहा, 'वनडे क्रिकेट में मैंने जितना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देखा है, वह कोहली हैं। हमारे खिलाफ उन्होंने जो कुछ पारियां खेली हैं, उनमें से कुछ अविश्वसनीय रही हैं। उनके पास बस ज्यादा समय होता है। वह गेंद को मैदान में जहां चाहते हैं, वहां पहुंचाने में सक्षम हैं। वह बिल्कुल अलग स्तर के खिलाड़ी हैं।' मैक्सवेल और कोहली लंबे समय तक आरसीबी में साथ भी खेले हैं। ऐसे में कोहली की बल्लेबाजी को करीब से देखने का उनका अनुभव इस तारीफ को और खास बनाता है।

3 of 6 विराट कोहली - फोटो : PTI

आंकड़े भी बताते हैं क्यों खास हैं विराट

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के आंकड़े भी मैक्सवेल की बात को मजबूती देते हैं। उन्होंने अब तक 314 वनडे मैचों की 302 पारियों में 14,941 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 58.59 है और उनके नाम 54 शतक और 79 अर्धशतक दर्ज हैं। खास तौर पर सफल रन चेज में कोहली का रिकॉर्ड असाधारण रहा है। उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 मैचों की 105 पारियों में 6,235 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 89.07 रहा है, जिसमें 24 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं।

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4 of 6 ग्लेन मैक्सवेल - फोटो : ANI

इस साल भी जारी है कोहली का जलवा

वनडे में इस साल भी कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने छह पारियों में 384 रन बनाए हैं और उनका औसत 64.00 है। उनका स्ट्राइक रेट 106 से ज्यादा रहा है। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक भी लगाए हैं। यानी उम्र और अनुभव के इस पड़ाव पर भी कोहली का वनडे क्रिकेट में दबदबा कायम है। मैक्सवेल का बयान इसी निरंतरता की ओर इशारा करता है।

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5 of 6 आंद्रे रसेल (फाइल) - फोटो : एएनआई