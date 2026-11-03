क्या भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार का अध्याय खत्म?: आर अश्विन का बड़ा बयान, मोहम्मद शमी को बताया बेहतर विकल्प

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टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए भारतीय टीम में वापसी की राह अब मुश्किल हो सकती है। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर के लिए टीम में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि भुवनेश्वर का भारतीय टीम में अध्याय शायद बंद हो चुका है। इसके साथ ही अश्विन ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी की भी वकालत की। विज्ञापन

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आईपीएल के प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दोहरा सके भुवनेश्वर

भुवनेश्वर कुमार ने चार साल बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी की थी। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था। उन्होंने टूर्नामेंट के 16 मुकाबलों में 28 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया था। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ चार मैचों की टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 36 वर्षीय गेंदबाज केवल एक विकेट ले सके और उन्होंने 11.50 की इकोनॉमी से रन खर्च किए।



अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। वह अपनी फॉर्म साबित नहीं कर सके। आईपीएल में उनकी फॉर्म और यहां न्यूजीलैंड सीरीज में उनके प्रदर्शन के बीच जमीन-आसमान का अंतर था। मुझे लगता है कि शायद यह अध्याय बंद हो चुका है। उनके लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होगा।'

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अश्विन ने भुवनेश्वर की तैयारी पर भी उठाए सवाल

अश्विन ने भुवनेश्वर के प्रदर्शन के साथ उनकी गेंदबाजी की गति और रनअप की तीव्रता पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि आईपीएल के मुकाबले न्यूजीलैंड सीरीज में भुवनेश्वर की गेंदबाजी में वह धार और तेजी नजर नहीं आई। उन्होंने कहा, 'निराशाजनक बात सिर्फ उनका प्रदर्शन या अतिरिक्त रन देना नहीं था। आईपीएल में जिस तरह वह गेंदबाजी करते हैं, उसकी तुलना में यहां उनके रनअप की गति कम थी और गेंदबाजी की रफ्तार भी कम थी। इससे मुझे लगता है कि शायद वह इस सीरीज के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग फॉर्म में नहीं आए थे।' अश्विन के मुताबिक, युवा खिलाड़ियों को चयनकर्ता कई मौके दे सकते हैं, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी से वापसी के दौरान बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहती है।

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