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क्या भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार का अध्याय खत्म?: आर अश्विन का बड़ा बयान, मोहम्मद शमी को बताया बेहतर विकल्प

Tue, 03 Nov 2026 08:41 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 03 Nov 2026 08:41 AM IST
सार

रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी पर सवाल उठाए हैं। अश्विन के मुताबिक, उनका टीम इंडिया में अध्याय बंद हो सकता है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद शमी को बेहतर विकल्प बताया।

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R Ashwin Questions Bhuvneshwar Kumar's India Future, Backs Mohammed Shami's Return
भुवनेश्वर कुमार - फोटो : ANI

विस्तार
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टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए भारतीय टीम में वापसी की राह अब मुश्किल हो सकती है। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर के लिए टीम में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि भुवनेश्वर का भारतीय टीम में अध्याय शायद बंद हो चुका है। इसके साथ ही अश्विन ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी की भी वकालत की।

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R Ashwin Questions Bhuvneshwar Kumar's India Future, Backs Mohammed Shami's Return
भुवनेश्वर कुमार - फोटो : IANS
आईपीएल के प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दोहरा सके भुवनेश्वर
भुवनेश्वर कुमार ने चार साल बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी की थी। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था। उन्होंने टूर्नामेंट के 16 मुकाबलों में 28 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया था। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ चार मैचों की टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 36 वर्षीय गेंदबाज केवल एक विकेट ले सके और उन्होंने 11.50 की इकोनॉमी से रन खर्च किए।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। वह अपनी फॉर्म साबित नहीं कर सके। आईपीएल में उनकी फॉर्म और यहां न्यूजीलैंड सीरीज में उनके प्रदर्शन के बीच जमीन-आसमान का अंतर था। मुझे लगता है कि शायद यह अध्याय बंद हो चुका है। उनके लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होगा।'
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भुवनेश्वर - फोटो : ANI
अश्विन ने भुवनेश्वर की तैयारी पर भी उठाए सवाल
अश्विन ने भुवनेश्वर के प्रदर्शन के साथ उनकी गेंदबाजी की गति और रनअप की तीव्रता पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि आईपीएल के मुकाबले न्यूजीलैंड सीरीज में भुवनेश्वर की गेंदबाजी में वह धार और तेजी नजर नहीं आई। उन्होंने कहा, 'निराशाजनक बात सिर्फ उनका प्रदर्शन या अतिरिक्त रन देना नहीं था। आईपीएल में जिस तरह वह गेंदबाजी करते हैं, उसकी तुलना में यहां उनके रनअप की गति कम थी और गेंदबाजी की रफ्तार भी कम थी। इससे मुझे लगता है कि शायद वह इस सीरीज के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग फॉर्म में नहीं आए थे।' अश्विन के मुताबिक, युवा खिलाड़ियों को चयनकर्ता कई मौके दे सकते हैं, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी से वापसी के दौरान बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहती है।
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भुवनेश्वर कुमार - फोटो : PTI
शमी की लय को बताया भुवनेश्वर से बेहतर
अश्विन ने मोहम्मद शमी की वापसी की भी पैरवी की। शमी डेढ़ साल से अधिक समय से भारतीय टीम से बाहर हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी में बंगाल की ओर से खेलते हुए अच्छी लय में नजर आए हैं। अश्विन ने कहा, 'अभी मुझे लगता है कि रणजी ट्रॉफी में शमी जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी लय भुवनेश्वर से कहीं बेहतर है।' भारतीय टीम को अब दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। ऐसे में चयनकर्ताओं के सामने तेज गेंदबाजी आक्रमण को लेकर अहम फैसला लेने की चुनौती होगी।
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