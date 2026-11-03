{"_id":"6ae95717d48149bb9a0c87da","slug":"mohammad-amir-denies-ipl-entry-reports-after-registering-for-afghanistan-premier-league-as-british-citizen-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"क्या आईपीएल में खेलेंगे आमिर?: ब्रिटिश नागरिकता के बाद उठे सवालों पर पाकिस्तानी बॉलर ने तोड़ी चुप्पी; क्या कहा","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया है। ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (एपीएल) के लिए ब्रिटिश खिलाड़ी के तौर पर पंजीकरण कराने वाले आमिर ने आईपीएल में खेलने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन खबरों का खंडन किया। आमिर ने लिखा, 'सभी को नमस्कार, मैं बस यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आईपीएल को लेकर चल रही खबरें सही नहीं हैं। विज्ञापन

Trending Videos

ब्रिटिश नागरिकता के बाद आईपीएल में खेलने की चर्चा

आमिर ने सोमवार को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के लिए पंजीकरण कराया था। इसी के बाद उनके आईपीएल में भी इसी रास्ते से खेलने की अटकलें लगने लगीं। दरअसल, आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और नागरिकों के खेलने पर प्रतिबंध है। हालांकि, ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद आमिर के आईपीएल में खेलने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई थी। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद भी ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर आईपीएल में खेल चुके हैं। उन्होंने 2012 से 2015 के बीच इस लीग में हिस्सा लिया था। वह पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेले थे।

For those people who can’t see Amir’s post due to geo issues, he has categorically denied the IPL news is true https://t.co/aIeUSgaasW — Erika Morris (@ErikaMorris79) November 2, 2026 आमिर ने सोमवार को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के लिए पंजीकरण कराया था। इसी के बाद उनके आईपीएल में भी इसी रास्ते से खेलने की अटकलें लगने लगीं। दरअसल, आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और नागरिकों के खेलने पर प्रतिबंध है। हालांकि, ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद आमिर के आईपीएल में खेलने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई थी। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद भी ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर आईपीएल में खेल चुके हैं। उन्होंने 2012 से 2015 के बीच इस लीग में हिस्सा लिया था। वह पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेले थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

द हंड्रेड में स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर खेले थे आमिर

आमिर ने इस साल द हंड्रेड में भी स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लिया था। इससे पहले विदेशी खिलाड़ी के रूप में ड्राफ्ट में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। आमिर ने अपनी पत्नी नरजिस खान के जरिए ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है। इससे पहले उन्होंने कहा था, 'अब मैं ब्रिटिश स्थानीय खिलाड़ी हूं। जब आप काउंटी चैंपियनशिप और द हंड्रेड जैसी प्रतियोगिताओं में स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं, तो आपको एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि आप किसी दूसरे देश के लिए स्थानीय खिलाड़ी के रूप में नहीं खेल सकते। इसलिए पाकिस्तान के लिए खेलने वाला मेरा अध्याय अब बंद हो चुका है।'

विज्ञापन