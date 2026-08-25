जानें मामला: 'क्या क्रिकेटरों को पता था कि वे मांसाहारी चाय पी रहे हैं?' अदालत का मुंबई क्रिकेट संघ से सवाल

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ एमसीए की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एमसीए ने एफडीए के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के गंभीर उल्लंघनों के चलते बांद्रा कुर्ला परिसर में संचालित पांच रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे। अदालत ने एफडीए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 'एफडीए की रिपोर्ट के अनुसार भोजनालय की रसोई में तिलचट्टे और मक्खियां भरी हुई थीं तथा फर्श फिसलन भरा और गंदा था। यदि स्वच्छता मानकों का घोर उल्लंघन हुआ है, तो एफडीए तत्काल लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय ले सकता है।'सुनवाई के दौरान एमसीए के वकील विक्रम नानकानी ने दलील दी कि एफडीए को पहले नोटिस जारी करना चाहिए था, ताकि भोजनालयों को कमियां दूर करने का मौका मिल सके। हालांकि, अदालत ने कहा कि निरीक्षण के दौरान गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर ऐसा नोटिस देना जरूरी नहीं था। नानकानी ने आगे कहा कि सभी रेस्तरां और भोजनालय बंद होने के कारण एमसीए क्रिकेटरों को चाय तक नहीं परोस पा रहा है। इसी पर अदालत ने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या खिलाड़ियों को पता था कि वे 'मांसाहारी चाय' पी रहे हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे ने कहा, 'रेस्तरां की रसोई में मक्खियां और तिलचट्टे हैं। यह मांसाहारी चाय है। क्या उन्हें (क्रिकेटरों को) पता है कि वे यह चाय पी रहे हैं।' अदालत ने एमसीए को बृहस्पतिवार को एफडीए अधिकारियों के निरीक्षण से पहले अपने भोजनालयों के परिसर को साफ करने का निर्देश भी दिया। मामला अब भोजनालयों की स्वच्छता व्यवस्था और एफडीए की कार्रवाई के संदर्भ में आगे बढ़ेगा।