भारत बनाम न्यूजीलैंड: 'क्या कभी एक ही ओवर में दो बार बचे हो?', यंग के इस सवाल पर कोहली ने क्या दिया जवाब?

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विज्ञापन भारत के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग ने अपने करियर की एक शानदार और यादगार पारी खेलते हुए 125 रन बनाए। मैच के दौरान एक ऐसा दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला जब पारी की शुरुआत में ही किस्मत ने उनका साथ दिया और दूसरे ही ओवर में रोहत शर्मा और विकेटकीपर ईशान किशन ने आकिब नबी की गेंद पर लगातार दो गेंदों पर उनके कैच छोड़ दिए।

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कोहली से मजाकिया अंदाज में किया सवाल

इन जीवनदानों के बाद माहौल को हल्का करते हुए यंग ने विराट कोहली से मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ओवर में आपको दो बार जीवनदान मिला हो? इस पर विराट ने हंसते हुए ना कहा, जिसके बाद यंग ने उस तनाव को पीछे छोड़ा और अगली गेंद पर ध्यान केंद्रित किया। शानदार पारी के बाद यंग ने कहा, शुरुआत में थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई, लेकिन बीच में समय बिताना वाकई शानदार रहा। पारी की शुरुआत में थोड़ा भाग्य का साथ मिला, लेकिन मैंने टिके रहने का फैसला किया और बीच के ओवरों में कुछ साझेदारियों के साथ एक अच्छा स्कोर खड़ा किया।



यंग का यह भी कहना है कि उन दो जीवनदानों के बाद वह क्रीज पर थोड़े असहज और सुस्त हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। यंग ने बताया, हां, मैंने वास्तव में महसूस किया कि उन दो कैच छूटने के बाद मैं क्रीज पर थोड़ा फंस सा गया था। मैंने गेंदबाजों की तरफ बढ़कर खेलने का फैसला किया, जो मेरे पक्ष में काम कर गया।

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