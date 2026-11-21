राहुल ने पहले जायसवाल, फिर पडिक्कल के साथ जोड़े 100 से ज्यादा रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े। जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 89 गेंदों की पारी में 16 चौके लगाए। इसके बाद राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी की। पडिक्कल 175 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 10 चौके शामिल रहे। राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए टेस्ट करियर का 13वां शतक पूरा किया।



न्यूजीलैंड में ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने राहुल

न्यूजीलैंड की धरती पर एक ही टेस्ट पारी में दो शतकीय साझेदारियों में शामिल होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में राहुल अब तीसरे स्थान पर हैं। उनसे पहले राहुल द्रविड़ ने 1998-99 में हैमिल्टन और गौतम गंभीर ने 2009 में वेलिंगटन में यह उपलब्धि हासिल की थी।



न्यूजीलैंड में एक टेस्ट पारी में दो शतकीय साझेदारियों में शामिल भारतीय बल्लेबाज

बल्लेबाज मैदान और साल राहुल द्रविड़ हैमिल्टन, 1998-99 गौतम गंभीर वेलिंगटन, 2009 केएल राहुल वेलिंगटन, 2026