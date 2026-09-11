'सारा क्रेडिट तो तू ले गया': DRS पर किशन-सूर्यवंशी में छिड़ी मजेदार नोकझोंक; वैभव ने भी पूछ लिया दिलचस्प सवाल

किशन बोले- रिव्यू का सारा क्रेडिट वैभव ले गया

किशन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रिव्यू के मामले में वैभव ने हर जगह क्रेडिट ले लिया। उन्होंने बताया कि कई बार वह खुद रिव्यू लेने वाले होते थे, लेकिन वैभव पहले ही पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके पास आ जाते थे। किशन ने कहा "सारा क्रेडिट तो इसने हर जगह रिव्यू में ले लिया है। भले मैं रिव्यू लेने वाला था, लेकिन यह आकर बोल देता था कि मैं आपके पास आ जाता हूं। फिर इंटरनेट पर यही दिखेगा- वैभव! माय गुडनेस! वैभव ही सबकुछ है!"





When the Captain and Vice-Captain meet, you can expect a whole lot of fun and banter! 😄



A wholesome chat between Ishan Kishan and Vaibhav Sooryavanshi post East Zone's memorable #DuleepTrophy triumph 🏆👏 - By @jigsactin #EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/3kRQC6pVT4 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 11, 2026

सूर्यवंशी ने भी दिया मजेदार जवाब

किशन की बात सुनकर वैभव सूर्यवंशी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने तुरंत मजेदार जवाब देते हुए पूछा कि जब दोनों मैदान से बाहर जा रहे थे, तब रिव्यू कौन ले रहा था। सूर्यवंशी ने कहा "और जब फील्ड के बाहर जा रहे थे, तब कौन रिव्यू ले रहा था? यह भी तो बता दीजिए!" उनका यह जवाब सुनकर बातचीत और दिलचस्प हो गई।