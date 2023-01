U19 WC: महिला क्रिकेट टीम ने बढ़ाया देश का मान, राष्ट्रपति-पीएम समेत नेताओं ने दी बधाई, 5 करोड़ पुरस्कार राशि

अंडर-19 महिला टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अंडर-19 महिला टीम ने रविवार को इंग्लैंड पर सात विकेट की शानदार जीत के साथ महिला क्रिकेट में अपना पहला आईसीसी खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनीतिक नेताओं ने रविवार को भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की विशेष जीत की सराहना की।

Congratulations to the Indian Team for a special win at the @ICC #U19T20WorldCup. They have played excellent cricket and their success will inspire several upcoming cricketers. Best wishes to the team for their future endeavours. https://t.co/BBn5M9abHp