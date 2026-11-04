भारत बनाम न्यूजीलैंड: मुकाबले में बने ये रिकॉर्ड्स, टिकनर ने अर्शदीप के ओवर में तीन छक्के लगाकर किया ये कमाल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की पारी को 40.2 ओवर में 185 रन पर समेट दिया। हालांकि, इस दौरान न्यूजीलैंड के आखिरी बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर ने निचले क्रम में उतरकर भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ाईं। उन्होंने अर्शदीप सिंह के 38वें ओवर में तीन छक्के जड़कर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। टिकनर ने 23 गेंदों में 34 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और चार छक्के शामिल रहे। उनके अलावा टिम साइफर्ट ने 38 और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रन बनाए। इस मुकाबले में टिकनर की पारी के साथ कई अन्य रिकॉर्ड भी बने।

अर्शदीप के ओवर में टिकनर ने जड़े तीन छक्के, बनाया खास रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की पारी के 38वें ओवर में ब्लेयर टिकनर ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की। इस ओवर में कुल 23 रन बने। टिकनर ने ओवर में तीन छक्के लगाए, जबकि दो वाइड गेंदें भी आईं और एक सिंगल और एक डबल आए। टिकनर ने इस ओवर में 19 रन अपने बल्ले से बनाए। वनडे क्रिकेट में किसी 11वें नंबर के बल्लेबाज द्वारा एक ओवर में बनाए गए रनों के मामले में यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सूची में पाकिस्तान के शोएब अख्तर पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 2003 में केपटाउन में क्रेग व्हाइट के एक ओवर में 21 रन बनाए थे। वहीं, जिम्बाब्वे के ब्रायन विटोरी ने 2014 में बुलावायो में जेपी डुमिनी के ओवर में 20 रन बटोरे थे। अब टिकनर ने 19 रन बनाकर इस सूची में तीसरा स्थान हासिल किया। वनडे में 11वें नंबर के बल्लेबाज का एक ओवर में सर्वाधिक रन

11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए चार छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर ने अपनी 34 रन की पारी में चार छक्के लगाए। इसके साथ ही वह वनडे की एक पारी में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए चार छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में चार छक्के लगाए थे। न्यूजीलैंड के नसीम शाह ने 2025 में हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने करियर के उस मुकाबले में चार छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। इस सूची में अब टिकनर का नाम भी शामिल हो गया है। वनडे की एक पारी में 11वें नंबर के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के

न्यूजीलैंड में अर्शदीप का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में 70 रन देकर चार विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड की धरती पर किसी भारतीय तेज गेंदबाज के लिए यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शामिल है। हालांकि, इस सूची में शीर्ष स्थान जवागल श्रीनाथ के नाम है। उन्होंने 2003 में ऑकलैंड में 23 रन देकर चार विकेट लिए थे। श्रीनाथ ने 1995 में नेपियर में भी 52 रन देकर चार विकेट हासिल किए थे। मोहम्मद शमी ने 2014 में नेपियर में 55 रन देकर चार विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड में भारतीय तेज गेंदबाजों का सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाजी प्रदर्शन

न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर चौथा सबसे छोटा स्कोर न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर 185 रन पर सिमट गई। वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड का यह चौथा सबसे छोटा ऑलआउट स्कोर है। इससे पहले टीम 1994 में ऑकलैंड में 142 रन, 2019 में नेपियर में 157 रन और 2003 में वेलिंगटन में 168 रन पर ऑलआउट हुई थी। इन तीनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था। वनडे में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के घरेलू मैदान पर सबसे छोटे ऑलआउट स्कोर

न्यूजीलैंड के छक्कों की दिशा ने भी चौंकाया

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कुल आठ छक्के लगाए। दिलचस्प बात यह रही कि सभी आठ छक्के सीधे मैदान की दिशा में या बल्लेबाज के पीछे वी-क्षेत्र में लगे। विकेट के दोनों ओर स्क्वायर क्षेत्र में न्यूजीलैंड का कोई भी छक्का नहीं गया। यह टीम की बल्लेबाजी के शॉट चयन और रन बनाने की दिशा से जुड़ा दिलचस्प आंकड़ा रहा।



पहले पांच विकेट 100 रन से पहले गंवाने का नौवां मौका

न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में अपने शुरुआती पांच विकेट 100 रन से पहले गंवा दिए। पिछले 10 वर्षों में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के साथ ऐसा नौवीं बार हुआ। इससे पहले के आठ मौकों में से सात बार टीम को हार मिली थी। केवल 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ऐसी स्थिति से उबरकर जीत दर्ज करने में सफल रहा था। इस बार भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटकों के बाद भी दबाव बनाए रखा और पूरी टीम को 185 रन पर समेट दिया।