वैभव का क्या होगा: मयंक-प्रिंस और कुलदीप-बिश्नोई में से किन दो को मिलेगा मौका? भारत की प्लेइंग-11 पर फंसा पेच
India vs West Indies T20 Playing 11 Prediction एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के तीन दिन बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उतरेगा। सबसे बड़ा सवाल वैभव सूर्यवंशी के खेलने को लेकर है। इसके अलावा मेयंक यादव या प्रिंस यादव और कुलदीप यादव या रवि बिश्नोई में से किसे मौका मिलेगा, इस पर भी सस्पेंस है।
विस्तार
जापान में एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीतने के तीन दिन बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में उतरेगी। पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। एशियन गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा रहे 14 में से 12 खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 टीम में भी हैं। ऐसे में भारत की अंतिम एकादश काफी हद तक एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उतरी टीम जैसी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल शीर्ष क्रम को लेकर है। क्या वैभव सूर्यवंशी को एक और मौका मिलेगा या उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा?
सूर्यवंशी के सामने फिर इंतजार की चुनौती?
एशियन गेम्स में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की थी, जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर आए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के पास इन तीनों को खिलाने का विकल्प है, लेकिन ईशान किशन की वापसी ने समीकरण बदल दिया है।
संभावना है कि भारत अभिषेक और सैमसन में से किसी एक के साथ पारी की शुरुआत करे और ईशान को तीसरे नंबर पर उतारे। सैमसन ने एशियन गेम्स में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज में लगातार दो अर्धशतक लगाने के कारण उन्हें टीम में बरकरार रखा जा सकता है। वहीं अभिषेक शर्मा के भी अंतिम एकादश में रहने की उम्मीद है। ऐसे में सूर्यवंशी को बाहर बैठना पड़ सकता है।
लखनऊ में ईशान के आंकड़े भी उनके पक्ष में
ईशान किशन के लिए 2026 का टी20 अंतरराष्ट्रीय सत्र शानदार रहा है। वह इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1005 रन बना चुके हैं। 29 मैचों में उनके नाम 37.22 की औसत और 169.47 के स्ट्राइक रेट से रन हैं। इस साल वह 1000 से ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। लखनऊ का इकाना स्टेडियम भी ईशान के लिए खास रहा है। यहां नौ टी20 पारियों में वह एक शतक और तीन अर्धशतक लगा चुके हैं तथा उनका औसत 66.57 का है।
वेस्टइंडीज के पास भी पावर हिटर
वेस्टइंडीज की टीम भी सीरीज में नई ऊर्जा के साथ उतर रही है। शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों की वापसी से उसकी बल्लेबाजी में आक्रामकता बढ़ी है। हेटमायर ने सीपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और 12 पारियों में 367 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 197.31 रहा। वहीं वेस्टइंडीज के अनुभवी स्पिनर अकील हुसैन अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल सकते हैं।
कुलदीप या बिश्नोई? एक और बड़ा सवाल
एशियन गेम्स में रवि बिश्नोई का प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा था। ऐसे में कुलदीप यादव को मौका मिलने की संभावना है। कुलदीप ने भारत के लिए आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला इसी साल फरवरी में खेला था। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे। उनके साथ मयंक यादव और प्रिंस यादव में से किसी एक को मौका मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि दोनों का आईपीएल घरेलू मैदान लखनऊ ही है।
भारत की संभावित प्लेइंग-11
|खिलाड़ी
|भूमिका
|अभिषेक शर्मा
|सलामी बल्लेबाज
|संजू सैमसन
|सलामी बल्लेबाज
|ईशान किशन
|विकेटकीपर-बल्लेबाज
|श्रेयस अय्यर (कप्तान)
|बल्लेबाज
|तिलक वर्मा
|बल्लेबाज
|शिवम दुबे
|ऑलराउंडर
|नीतीश कुमार रेड्डी
|ऑलराउंडर
|अक्षर पटेल
|ऑलराउंडर
|कुलदीप यादव
|स्पिनर
|मयंक यादव/प्रिंस यादव
|तेज गेंदबाज
|अर्शदीप सिंह
|तेज गेंदबाज
भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने भी प्लेइंग-11 को लेकर स्थिति साफ नहीं की। उन्होंने कहा, 'हम एशियन गेम्स से अभी लौटे हैं। पहले यह देखना होगा कि यात्रा और जेटलैग के बाद सभी खिलाड़ी कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर उसी के आधार पर योजना बनाएंगे।'
वेस्टइंडीज की संभावित टीम में शाई होप कप्तान और विकेटकीपर की भूमिका में होंगे। तीसरे वनडे के दौरान उंगली में चोट लगने वाले ज्वेल एंड्रयू की फिटनेस पर नजर रहेगी। उनके फिट नहीं होने पर सीपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले कामिल पूरन को डेब्यू का मौका मिल सकता है। शमर जोसेफ तेज गेंदबाजी की अगुआई करेंगे, जबकि रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड और शमर स्प्रिंगर उनका साथ दे सकते हैं।
वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग-11
|खिलाड़ी
|भूमिका
|कामिल पूरन
|सलामी बल्लेबाज
|शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर)
|सलामी बल्लेबाज
|शिमरॉन हेटमायर
|बल्लेबाज
|रोस्टन चेज
|ऑलराउंडर
|रोवमन पॉवेल
|बल्लेबाज
|शेरफेन रदरफोर्ड
|बल्लेबाज
|कीमो पॉल
|ऑलराउंडर
|रोमारियो शेफर्ड
|ऑलराउंडर
|मैथ्यू फोर्ड
|तेज गेंदबाज
|अकील हुसैन
|स्पिनर
|शमर जोसेफ
|तेज गेंदबाज
- भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 20 जीते हैं। खास बात यह है कि भारत ने इकाना स्टेडियम में अब तक कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं गंवाया है। वहीं वेस्टइंडीज ने भारत में अपने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सिर्फ एक जीत दर्ज की है।
- लखनऊ की पिच लाल और काली मिट्टी के मिश्रण वाली है। आईपीएल 2026 में यहां खूब रन बने थे, इसलिए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भी बल्लेबाजों के लिए अच्छे मौके मिलने की उम्मीद है। सोमवार को बारिश के कारण दोनों टीमों का अभ्यास प्रभावित हुआ, लेकिन मैच के दिन बारिश की संभावना नहीं है।