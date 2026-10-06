लखनऊ में ईशान के आंकड़े भी उनके पक्ष में

ईशान किशन के लिए 2026 का टी20 अंतरराष्ट्रीय सत्र शानदार रहा है। वह इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1005 रन बना चुके हैं। 29 मैचों में उनके नाम 37.22 की औसत और 169.47 के स्ट्राइक रेट से रन हैं। इस साल वह 1000 से ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। लखनऊ का इकाना स्टेडियम भी ईशान के लिए खास रहा है। यहां नौ टी20 पारियों में वह एक शतक और तीन अर्धशतक लगा चुके हैं तथा उनका औसत 66.57 का है।



वेस्टइंडीज के पास भी पावर हिटर

वेस्टइंडीज की टीम भी सीरीज में नई ऊर्जा के साथ उतर रही है। शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों की वापसी से उसकी बल्लेबाजी में आक्रामकता बढ़ी है। हेटमायर ने सीपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और 12 पारियों में 367 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 197.31 रहा। वहीं वेस्टइंडीज के अनुभवी स्पिनर अकील हुसैन अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल सकते हैं।