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टीम मैनेजमेंट ने इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया, लेकिन मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल में भारत के सबसे सफल गेंदबाज सिराज को फिर बेंच पर बैठा दिया। इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कड़ी नाराजगी जताई है। विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में शुक्रवार (27 नवंबर) से शुरू हुए दूसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर रखा है। वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट के बाद लगातार दूसरे मुकाबले में सिराज की अनदेखी पर क्रिकेट जगत में बवाल मच गया है।

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'यकीन करना मुश्किल है', भड़के मोहम्मद कैफ

सिराज को लगातार दूसरे टेस्ट से बाहर किए जाने पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर टीम मैनेजमेंट और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल के बयानों के विरोधाभास पर सवाल उठाए। कैफ ने लिखा, 'यह यकीन करना मुश्किल है कि भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से बाहर कर दिया गया है। विदेशी टेस्ट दौरों पर भारत के गेंदबाजी आक्रमण में बुमराह के साथ सिराज सबसे पहले चुने जाने वाले नामों में होने चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को विश्व स्तरीय गेंदबाज बताया था और कहा था कि वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।'

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'यह अन्याय है', हर्षा भोगले ने उठाए गंभीर सवाल

प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी सिराज को भारतीय तेज गेंदबाजी क्रम में छठे नंबर पर धकेले जाने को अनुचित करार दिया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के शीर्ष पांच गेंदबाजों में शामिल होने के बावजूद सिराज के लिए प्लेइंग-11 में जगह नहीं बन पा रही है।



भोगले ने 'एक्स' पर अपनी राय रखते हुए कहा, 'सिराज अब भारत के छठे नंबर के तेज गेंदबाज बन गए हैं। मुझे यह बेहद अन्यायपूर्ण लगता है। इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में टेस्ट क्रिकेट के शीर्ष पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से भारत के पास अब केवल बुमराह के लिए जगह है। आप चुने गए गेंदबाजों के लिए शुभकामनाएं देते हैं, उनके पास गेंदबाजी करने के लिए शानदार परिस्थितियां हैं, लेकिन उन्हें पता होगा कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें भी लंबा मौका नहीं मिलेगा।'

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