गावस्कर बोले- जडेजा का रहना होता फायदेमंद

गावस्कर ने कहा, ठीक है, हम सिर्फ सिराज की बात कर रहे हैं, लेकिन जडेजा का क्या? वह इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मुझे लगता है कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन काफी काम आती। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो शांत पिचों पर गेंद को पकड़ने और घुमाने के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण उनके और मोहम्मद सिराज, दोनों के लिए किस्मत अच्छी नहीं है।



बाहर किए गए खिलाड़ियों पर चिंता जताने के बावजूद, भारत के पूर्व कप्तान ने साफ किया कि वह टीम मैनेजमेंट द्वारा चुनी गई टीम के साथ खड़े रहेंगे और खिलाड़ियों से इस मौके का पूरा फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा, सिराज इस साइकिल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन इंतजार करते हैं और देखते हैं। मैंने हमेशा इसे ऐसे देखा है। फाइनल इलेवन, 14 या 16 को लेकर आपके जो भी शक हों, एक बार टीम चुन ली जाए, तो वह आपकी और मेरी टीम है। आखिरकार, यह भारतीय टीम है। इस वजह से मैं इस टीम का साथ दे रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि यह टीम अच्छा करे।



इस बीच, न्यूजीलैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर केटी मार्टिन ने सिराज के भारतीय अटैक से बाहर होने को मेजबान टीम के नजरिए से एक अच्छी बात माना। उन्हें लगा कि यह तेज गेंदबाज हेगली ओवल के हालात के लिए खास तौर पर सही होता। मार्टिन ने कहा, न्यूजीलैंड के नजरिए से हम शायद खुश हैं कि सिराज नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पिच रास आती।