भारत बनाम न्यूजीलैंड: जडेजा को दूसरे टेस्ट से भी बाहर रखने पर गावस्कर ने उठाए सवाल, सिराज को लेकर क्या बोले?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 27 Nov 2026 09:53 AM IST
सार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने एक बार फिर रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी है। इस फैसले पर सुनील गावस्कर ने सवाल खड़े किए हैं।
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विस्तार
भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए रवींद्र जडेजा को बाहर रखने के टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुभवी ऑलराउंडर की खराब पिचों से भी टर्न लेने की काबिलियत हेगली ओवल में मैच आगे बढ़ने पर फायदेमंद साबित हो सकती थी। प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिलने पर भी सवाल उठे।
सुनील गावस्कर का मानना था कि चर्चा सिर्फ टीम चयन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि रवींद्र जडेजा को बाहर रखने के फैसले पर भी होनी चाहिए। जडेजा मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में भारत के सबसे प्रभावी गेंदबाजों में से एक रहे हैं। गावस्कर ने जडेजा के रिकॉर्ड और टेस्ट के बाद के स्टेज में उनके संभावित असर के बारे में बताया।
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सुनील गावस्कर का मानना था कि चर्चा सिर्फ टीम चयन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि रवींद्र जडेजा को बाहर रखने के फैसले पर भी होनी चाहिए। जडेजा मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में भारत के सबसे प्रभावी गेंदबाजों में से एक रहे हैं। गावस्कर ने जडेजा के रिकॉर्ड और टेस्ट के बाद के स्टेज में उनके संभावित असर के बारे में बताया।
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गावस्कर बोले- जडेजा का रहना होता फायदेमंद
गावस्कर ने कहा, ठीक है, हम सिर्फ सिराज की बात कर रहे हैं, लेकिन जडेजा का क्या? वह इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मुझे लगता है कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन काफी काम आती। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो शांत पिचों पर गेंद को पकड़ने और घुमाने के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण उनके और मोहम्मद सिराज, दोनों के लिए किस्मत अच्छी नहीं है।
बाहर किए गए खिलाड़ियों पर चिंता जताने के बावजूद, भारत के पूर्व कप्तान ने साफ किया कि वह टीम मैनेजमेंट द्वारा चुनी गई टीम के साथ खड़े रहेंगे और खिलाड़ियों से इस मौके का पूरा फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा, सिराज इस साइकिल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन इंतजार करते हैं और देखते हैं। मैंने हमेशा इसे ऐसे देखा है। फाइनल इलेवन, 14 या 16 को लेकर आपके जो भी शक हों, एक बार टीम चुन ली जाए, तो वह आपकी और मेरी टीम है। आखिरकार, यह भारतीय टीम है। इस वजह से मैं इस टीम का साथ दे रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि यह टीम अच्छा करे।
इस बीच, न्यूजीलैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर केटी मार्टिन ने सिराज के भारतीय अटैक से बाहर होने को मेजबान टीम के नजरिए से एक अच्छी बात माना। उन्हें लगा कि यह तेज गेंदबाज हेगली ओवल के हालात के लिए खास तौर पर सही होता। मार्टिन ने कहा, न्यूजीलैंड के नजरिए से हम शायद खुश हैं कि सिराज नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पिच रास आती।
गावस्कर ने कहा, ठीक है, हम सिर्फ सिराज की बात कर रहे हैं, लेकिन जडेजा का क्या? वह इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मुझे लगता है कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन काफी काम आती। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो शांत पिचों पर गेंद को पकड़ने और घुमाने के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण उनके और मोहम्मद सिराज, दोनों के लिए किस्मत अच्छी नहीं है।
बाहर किए गए खिलाड़ियों पर चिंता जताने के बावजूद, भारत के पूर्व कप्तान ने साफ किया कि वह टीम मैनेजमेंट द्वारा चुनी गई टीम के साथ खड़े रहेंगे और खिलाड़ियों से इस मौके का पूरा फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा, सिराज इस साइकिल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन इंतजार करते हैं और देखते हैं। मैंने हमेशा इसे ऐसे देखा है। फाइनल इलेवन, 14 या 16 को लेकर आपके जो भी शक हों, एक बार टीम चुन ली जाए, तो वह आपकी और मेरी टीम है। आखिरकार, यह भारतीय टीम है। इस वजह से मैं इस टीम का साथ दे रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि यह टीम अच्छा करे।
इस बीच, न्यूजीलैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर केटी मार्टिन ने सिराज के भारतीय अटैक से बाहर होने को मेजबान टीम के नजरिए से एक अच्छी बात माना। उन्हें लगा कि यह तेज गेंदबाज हेगली ओवल के हालात के लिए खास तौर पर सही होता। मार्टिन ने कहा, न्यूजीलैंड के नजरिए से हम शायद खुश हैं कि सिराज नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पिच रास आती।
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प्लेइंग-11 में हुए कितने बदलाव?
भारत ने वेलिंगटन में पहला टेस्ट ड्रॉ कराने वाली टीम में एक बदलाव किया है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को डेब्यू करने का मौका दिया गया है। सिराज और जडेजा दोनों को बाहर रखा गया, जबकि न्यूजीलैंड ने सीरीज के आखिरी मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।
भारत ने वेलिंगटन में पहला टेस्ट ड्रॉ कराने वाली टीम में एक बदलाव किया है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को डेब्यू करने का मौका दिया गया है। सिराज और जडेजा दोनों को बाहर रखा गया, जबकि न्यूजीलैंड ने सीरीज के आखिरी मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।