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कोहली ने पोंटिंग को पीछे छोड़ा: गुरनूर ने 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा; घर पर न्यूजीलैंड की सबसे खराब बल्लेबाजी

Sat, 07 Nov 2026 02:10 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 07 Nov 2026 02:10 PM IST
सार

भारत ने दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 134 रन पर समेट दिया। गुरनूर बराड़ ने 30 रन देकर चार विकेट लिए और न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की। विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए और उन्होंने रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया।

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कोहली और गुरनूर - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को महज 134 रन पर समेट दिया। वेलिंगटन में खेले जा रहे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी 41 ओवर में समाप्त हुई। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों का प्रभावी इस्तेमाल किया और गुरनूर बराड़ ने चार विकेट लेकर खास उपलब्धि हासिल की।

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वहीं, विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के 134 रन उसके घर में भारत के खिलाफ वनडे का सबसे छोटा ऑलआउट स्कोर है। इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 135 रन का लक्ष्य मिला। भारतीय टीम फिलहाल लक्ष्य का पीछा कर रही है।

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कोहली - फोटो : PTI

कोहली ने पोंटिंग को पीछे छोड़ा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे आगे निकले
विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे वनडे में सात रन की पारी खेलने के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ 1971 रन थे। कोहली के अब 1978 रन हो गए हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर 1750 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा और सनथ जयसूर्या क्रमशः 1568 और 1519 रन के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। हालांकि, इस मैच में कोहली बड़ी पारी नहीं खेल सके। वह जैकब डफी की गेंद पर विल यंग को कैच थमा बैठे। उन्होंने सात गेंदों पर सात रन बनाए।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन

खिलाड़ी

रन

विराट कोहली

1978

रिकी पोंटिंग

1971

सचिन तेंदुलकर

1750

कुमार संगकारा

1568

सनथ जयसूर्या

1519

जैक कैलिस

1449
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गुरनूर बराड़ - फोटो : BCCI

गुरनूर ने 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, श्रीनाथ की बराबरी से एक कदम दूर
भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने दूसरे वनडे में चार विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए। यह न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे में किसी भारतीय तेज गेंदबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। इस सूची में शीर्ष पर जवागल श्रीनाथ हैं, जिन्होंने 2003 में ऑकलैंड में 23 रन देकर चार विकेट लिए थे। गुरनूर ने 31 साल पुराने श्रीनाथ के 1995 के नेपियर प्रदर्शन (चार विकेट पर 52 रन) को पीछे छोड़ दिया।

न्यूजीलैंड में भारतीय तेज गेंदबाजों का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन

गेंदबाज

प्रदर्शन

मैदान

वर्ष

जवागल श्रीनाथ

4/23

ऑकलैंड

2003

गुरनूर बराड़

4/30

वेलिंगटन

2026

जवागल श्रीनाथ

4/52

नेपियर

1995

मोहम्मद शमी

4/55

नेपियर

2014

अर्शदीप सिंह

4/70

ऑकलैंड

2026
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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
31 साल बाद न्यूजीलैंड के नाम हुआ ऐसा रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी इस सीरीज में लगातार भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई है। सीरीज के दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम 200 रन से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई है। ऐसा आखिरी बार जनवरी-फरवरी 2001 में हुआ था, जब श्रीलंका के खिलाफ एक ही सीरीज में न्यूजीलैंड लगातार दो वनडे में 200 रन से कम पर सिमट गया था। इस सीरीज के दोनों मैचों को मिलाकर भारतीय तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों पर नौ विकेट हासिल किए हैं। इनमें से पांच विकेट अकेले गुरनूर बराड़ के नाम हैं। 

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मिचेल सैंटनर - फोटो : PTI
भारत के खिलाफ घर में न्यूजीलैंड का सबसे छोटा स्कोर
दूसरे वनडे में 134 रन पर ऑलआउट होने के साथ न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपने घर में सबसे कम वनडे स्कोर बनाया। इससे पहले उसका सबसे कम स्कोर 142 रन था, जो 1994 में ऑकलैंड में बना था। उस मुकाबले में भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की थी।

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के घर में सबसे कम ऑलआउट स्कोर

स्कोर

मैदान

वर्ष

नतीजा

134

वेलिंगटन

2026

?

142

ऑकलैंड

1994

भारत 7 विकेट से जीता

157

नेपियर

2019

भारत 8 विकेट से जीता

168

वेलिंगटन

2003

भारत 2 विकेट से जीता

185

ऑकलैंड

2026

भारत 5 विकेट से जीता

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विराट कोहली और रोहित शर्मा - फोटो : IANS
जेमीसन के सामने रोहित का बल्ला रहा है खामोश
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमीसन के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी चर्चा में है। वनडे में जेमीसन ने रोहित को सात पारियों में चार बार आउट किया है। रोहित ने उनके खिलाफ 96 गेंदों पर 69 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 17.25 और स्ट्राइक रेट 71.87 रहा है।

खास बात यह है कि जेमीसन ने रोहित को चारों बार पारी के शुरुआती 10 ओवर के भीतर आउट किया है। वनडे में इस चरण के दौरान सिर्फ कगिसो रबाडा और टिम साउदी ने रोहित को जेमीसन से ज्यादा बार आउट किया है। इन दोनों गेंदबाजों ने रोहित को पांच-पांच बार पवेलियन भेजा है।
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