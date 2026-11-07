कोहली ने पोंटिंग को पीछे छोड़ा: गुरनूर ने 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा; घर पर न्यूजीलैंड की सबसे खराब बल्लेबाजी

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स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को महज 134 रन पर समेट दिया। वेलिंगटन में खेले जा रहे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी 41 ओवर में समाप्त हुई। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों का प्रभावी इस्तेमाल किया और गुरनूर बराड़ ने चार विकेट लेकर खास उपलब्धि हासिल की। विज्ञापन



वहीं, विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के 134 रन उसके घर में भारत के खिलाफ वनडे का सबसे छोटा ऑलआउट स्कोर है। इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 135 रन का लक्ष्य मिला। भारतीय टीम फिलहाल लक्ष्य का पीछा कर रही है। विज्ञापन

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कोहली ने पोंटिंग को पीछे छोड़ा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे आगे निकले

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे वनडे में सात रन की पारी खेलने के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ 1971 रन थे। कोहली के अब 1978 रन हो गए हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर 1750 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा और सनथ जयसूर्या क्रमशः 1568 और 1519 रन के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। हालांकि, इस मैच में कोहली बड़ी पारी नहीं खेल सके। वह जैकब डफी की गेंद पर विल यंग को कैच थमा बैठे। उन्होंने सात गेंदों पर सात रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन खिलाड़ी रन विराट कोहली 1978 रिकी पोंटिंग 1971 सचिन तेंदुलकर 1750 कुमार संगकारा 1568 सनथ जयसूर्या 1519 जैक कैलिस 1449

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गुरनूर ने 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, श्रीनाथ की बराबरी से एक कदम दूर

भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने दूसरे वनडे में चार विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए। यह न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे में किसी भारतीय तेज गेंदबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। इस सूची में शीर्ष पर जवागल श्रीनाथ हैं, जिन्होंने 2003 में ऑकलैंड में 23 रन देकर चार विकेट लिए थे। गुरनूर ने 31 साल पुराने श्रीनाथ के 1995 के नेपियर प्रदर्शन (चार विकेट पर 52 रन) को पीछे छोड़ दिया।



न्यूजीलैंड में भारतीय तेज गेंदबाजों का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन गेंदबाज प्रदर्शन मैदान वर्ष जवागल श्रीनाथ 4/23 ऑकलैंड 2003 गुरनूर बराड़ 4/30 वेलिंगटन 2026 जवागल श्रीनाथ 4/52 नेपियर 1995 मोहम्मद शमी 4/55 नेपियर 2014 अर्शदीप सिंह 4/70 ऑकलैंड 2026

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31 साल बाद न्यूजीलैंड के नाम हुआ ऐसा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी इस सीरीज में लगातार भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई है। सीरीज के दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम 200 रन से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई है। ऐसा आखिरी बार जनवरी-फरवरी 2001 में हुआ था, जब श्रीलंका के खिलाफ एक ही सीरीज में न्यूजीलैंड लगातार दो वनडे में 200 रन से कम पर सिमट गया था। इस सीरीज के दोनों मैचों को मिलाकर भारतीय तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों पर नौ विकेट हासिल किए हैं। इनमें से पांच विकेट अकेले गुरनूर बराड़ के नाम हैं।

भारत के खिलाफ घर में न्यूजीलैंड का सबसे छोटा स्कोर

दूसरे वनडे में 134 रन पर ऑलआउट होने के साथ न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपने घर में सबसे कम वनडे स्कोर बनाया। इससे पहले उसका सबसे कम स्कोर 142 रन था, जो 1994 में ऑकलैंड में बना था। उस मुकाबले में भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की थी।



भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के घर में सबसे कम ऑलआउट स्कोर स्कोर मैदान वर्ष नतीजा 134 वेलिंगटन 2026 ? 142 ऑकलैंड 1994 भारत 7 विकेट से जीता 157 नेपियर 2019 भारत 8 विकेट से जीता 168 वेलिंगटन 2003 भारत 2 विकेट से जीता 185 ऑकलैंड 2026 भारत 5 विकेट से जीता दूसरे वनडे में 134 रन पर ऑलआउट होने के साथ न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपने घर में सबसे कम वनडे स्कोर बनाया। इससे पहले उसका सबसे कम स्कोर 142 रन था, जो 1994 में ऑकलैंड में बना था। उस मुकाबले में भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की थी।