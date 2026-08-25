फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Imran Khan: 'The Pakistan government tried to eliminate Imran Khan', why did Michael Atherton said this? say t

Imran Khan: 'पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को खत्म करने की कोशिश की', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने क्यों कहा ऐसा

Tue, 25 Aug 2026 11:56 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 25 Aug 2026 11:56 AM IST
सार

दुनिया की अलग-अलग टीमों के 21 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्र लिखा है। 21 पूर्व कप्तानों में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर भी शामिल हैं। कपिल देव, सुनील गावस्कर तो इमरान खान के साथ लंबे समय तक खेले हैं।

विज्ञापन
Imran Khan: 'The Pakistan government tried to eliminate Imran Khan', why did Michael Atherton said this? say t
इमरान खान - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 1992 का विश्व कप जीताने वाले इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में 2023 से जेल में बंद हैं। जेल में उनकी तबियत लगातार बिगड़ती जा रही है। कई पूर्व क्रिकेटरों ने इमरान खान को लेकर चिंता जताई है, पाकिस्तान सरकार से उनके लिए बेहद चिकित्सा सुविधा बहाल करने का अनुरोध किया है। इमरान खान के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए दुनिया की अलग-अलग टीमों के 21 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र लिखने वालों में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय के मशहूर कमेंटेटर माइकल एथरटन भी शामिल हैं। 
विज्ञापन

एथरटन ने पत्र लिखने की वजह बताते हुए एक पॉडकास्ट में कहा, 'नासिर हुसैन और मैं उन 21 पुराने कप्तानों में से थे जिन्होंने दूसरा पत्र भेजा। यह इमरान खान के लिए एक इंसानी अपील थी कि उन्हें सही इलाज मिले। मुझे लगता है कि सरकार ने इमरान को लगभग खत्म करने की कोशिश की है। हालांकि, सोशल मीडिया के जमाने में यह करना मुश्किल होता जा रहा है।' 21 पूर्व कप्तानों में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर भी शामिल हैं। कपिल देव, सुनील गावस्कर तो इमरान खान के साथ लंबे समय तक खेले हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कपिल ने कहा, 'मैं पाकिस्तानी क्रिकेटरों को न बोलने के लिए दोष नहीं देता। उन्हें वहीं रहना है। लेकिन मैं अपने दोस्त का समर्थन करना चाहूंगा, जिसे हम पसंद करते थे और जिसके साथ खेले थे। हमें देश का कानून नहीं पता, यह ठीक है। लेकिन एक कैदी को, चाहे वह कोई भी हो, विनम्रता और आसान सुविधाएं दी जानी चाहिए। वह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ, देश की क्रिकेट टीम को विश्व कप जीताने वाले कप्तान रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि उन्हें सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हम कोई जवाब नहीं मांग रहे हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं।' एक रिपोर्ट के मुताबिक खराब स्वास्थ्य के बावजूद पाकिस्तान सरकार इमरान खान को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed