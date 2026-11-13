जयपुर में हरमनप्रीत कौर के वैक्स स्टेच्यू का अनावरण: पहली बार देखकर बोलीं- मेरे लिए गर्व का पल; ऐसी है तस्वीर

नाहरगढ़ स्थित 'हिस्टॉरिका म्यूजियम' की ओर से हरमनप्रीत कौर का यह वैक्स स्टेच्यू तैयार किया गया है। अनावरण के बाद इसे आम लोगों के देखने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर हरमनप्रीत ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का पल है। उन्होंने पहली बार अपने मोम के पुतले को देखा और इसे बनाने में जुटे लोगों के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया।आयोजकों के अनुसार, हरमनप्रीत कौर की उपलब्धियों को सम्मान देने के उद्देश्य से उनका वैक्स स्टेच्यू तैयार किया गया है। गौरतलब है कि हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवंबर 2025 में महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता था। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद जयपुर वैक्स म्यूजियम ने हरमनप्रीत का मोम का पुतला बनाने की घोषणा की थी। अब इसे संग्रहालय में आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के सम्मान में जयपुर में उनका मोम का पुतला तैयार किया गया है। हरमनप्रीत ने जयपुर में इस वैक्स स्टेच्यू का अनावरण किया। पहली बार अपना पुतला देखकर उन्होंने इसे अपने लिए गर्व का पल बताया और इसे तैयार करने वाले लोगों का आभार जताया।

हरमनप्रीत कौर ने अब तक आठ टेस्ट, 167 वनडे और 213 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। टेस्ट में उनके नाम 13 पारियों में 304 रन हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। वनडे में उन्होंने 144 पारियों में 37.94 की औसत से 4667 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम आठ शतक और 24 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 171 रन है। वहीं, टी20 अंतरराष्ट्रीय में हरमनप्रीत ने 190 पारियों में 30.60 की औसत से 4438 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम एक शतक और 19 अर्धशतक हैं।



गेंदबाजी में भी हरमनप्रीत का योगदान रहा है। टेस्ट में उन्होंने 12 विकेट लिए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/44 और मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 9/85 है। वनडे में उनके नाम 31 विकेट हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/16 है। वहीं, टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 32 विकेट चटकाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/23 है। इस तरह हरमनप्रीत तीनों प्रारूपों में बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी योगदान देती रही हैं।