WTC Final: खिताब जीतने वाली न्यूजीलैंड टीम की चारों तरफ हुई तारीफ, जानें किस दिग्गज ने क्या कहा

Congrats @BLACKCAPS on winning the #WTC21. You were the superior team.#TeamIndia will be disappointed with their performance.



As I had mentioned the first 10 overs will be crucial & 🇮🇳 lost both Kohli & Pujara in the space of 10 balls & that put a lot of pressure on the team. pic.twitter.com/YVwnRGJXXr — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 23, 2021

Missed being 50-over champions 2 years ago in the same country, but winning the inaugural World test Championship in style, many congratulations @BLACKCAPS , absolutely worthy champions. Happy for Kane Williamson and @RossLTaylor #INDvNZ pic.twitter.com/TNnkLvaMsO — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 23, 2021

Congratulations @BLACKCAPS on being deserving champions. NZ bowlers were terrific, Williamson & Taylor brought in their experience to finish the job.

Indian batsman will rue not playing to potential in 2nd inngs,but India can be proud of the way they played the WTC cycle #IndvNZ pic.twitter.com/rQdVosk2g3 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 23, 2021

Congrats to Kane Williamson and the entire Nz team. Well done on winning the trophy & well done to everyone at the #hampshirebowl for producing a terrific pitch too @ICC — Shane Warne (@ShaneWarne) June 23, 2021

Nice guys don’t always finish last! Congrats NZ. World No.1! #WTC2021Final pic.twitter.com/fshdbR1sHD — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 23, 2021

भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। सपाट पिचों पर खेलने की शेर भारतीय टीम इस खिताबी मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाई। टीम इंडिया कीवी टीम के धारदार गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करती रही। यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला आयोजन था जिसे न्यूजीलैंड ने पहली बार जीतने का कीर्तिमान बनाया। न्यूजीलैंड की जीत पर क्रिकेट के कई दिग्गजों ने केन विलियमसन की कप्तानी वाली टीम को बधाई दी है।न्यूजीलैंड की जीत के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा, जैसा मैंने कहा था कि पहले 10 ओवर काफी अहम होंगे, और 10 ओवरों में भारत ने विराट और पुजारा के विकेट गंवा दिए, जिसकी वजह से टीम पर अधिक दबाव आया। उन्होंने न्यूजीलैंड को बधाई देते हुए कहा, आप सर्वश्रेष्ठ टीम हो।वीरेंद सहवाग ने ट्वीट कर कहा, आप 2 साल पहले इंग्लैंड में विश्व कप हार गए, लेकिन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने अंदाज में जीता। न्यूजीलैंड को बधाई आप वास्तव में चैंपियन हैं।वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट करते हुए कहा, आप जीत के हकदार थे, कीवी टीम के गेंदबाजों ने बढ़िया बॉलिंग की, विलियमसन और टेलर ने अपने अऩुभव का फायदा उठाते हुए शानदार अंदाज में खेल समाप्त किया।शेन वॉर्न ने कहा, केन विलियमसन और न्यूजीलैंड टीम को बधाई। आप सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन कियान्यूजीलैंड की जीत पर गौतम गंभीर ने कहा, बहुत अच्छा न्यूजीलैंड ने हमेशा की तरह अंत तक मैच ले गया। टेस्ट की नंबर वन टीम को बधाई।