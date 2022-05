Women's T20 Challenge: स्मृति मंधाना की ट्रेलब्लेजर्स को जीत जरूरी, वेलॉसिटी से मुकाबला, थोड़ी देर में होगा टॉस

महिला टी-20 चैलेंज का आज तीसरा और अहम मुकाबला खेला जा रहा है। पुणे के एमसीए स्टेडियम में ट्रेलब्लेजर्स और वेलॉसिटी की टीम आमने-सामने है। दोनों टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही है। वेलॉसिटी ने अपने पिछले मैच में जीत हासिल की थी लेकिन ट्रेलब्लेजर्स को हार का सामना करना पड़ा था। स्मृति मंधाना की अगुआई वाली ट्रेलब्लेजर्स को अगर फाइनल में पहुंचना है तो उसे यहां हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी और वह भी बड़े अंतर से।

Hello from the Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune. 👋



The @Deepti_Sharma06-led Velocity square off against @mandhana_smriti's Trailblazers in Match No. 3⃣ of the #My11CircleWT20C. 👍 👍 #VELvTBL