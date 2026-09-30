गुवाहाटी में तीन शतक: विंडीज ने बनाया वनडे का अपना सर्वोच्च स्कोर, कितनी बार इस प्रारूप में बने 400+ रन?

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वेस्टइंडीज ने गुवाहाटी में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में तीन शतकों की मदद से 405/7 का स्कोर बनाकर पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया और अपना सर्वोच्च टीम स्कोर बनाया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज 400+ स्कोर बनाने वाली टीमों की सूची में शामिल हो गई, जहां दक्षिण अफ्रीका ने यह कारनामा सबसे ज्यादा आठ बार किया है, जबकि भारत ने सात बार ऐसा किया है।

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वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा वनडे स्कोर

वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने शतक जड़े। तीनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत टीम ने गुवाहाटी में 400 रन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। 405/7 वेस्टइंडीज का वनडे क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इससे पहले वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा स्कोर 389 रन था, जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ सेंट जॉर्ज में बनाया था। उस मुकाबले में कैरेबियाई टीम 48 ओवर में 389 रन पर ऑलआउट हो गई थी। विज्ञापन वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। गुवाहाटी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैरेबियाई टीम ने जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू के शानदार शतकों की मदद से 50 ओवर में सात विकेट पर 405 रन बनाए। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया और भारत के सामने जीत के लिए 406 रन का लक्ष्य रखा।

वनडे में वेस्टइंडीज के सबसे बड़े स्कोर स्कोर विपक्षी टीम मैदान 405/7 भारत गुवाहाटी 389 इंग्लैंड सेंट जॉर्ज 385/7 आयरलैंड डबलिन 381/3 आयरलैंड डबलिन 374/6 नीदरलैंड हरारे

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पहली बार वनडे में 400 के पार पहुंचा वेस्टइंडीज

गुवाहाटी में 405 रन बनाने के साथ वेस्टइंडीज ने पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया। इससे पहले टीम के नाम 400 के करीब पहुंचने वाले कई बड़े स्कोर थे, लेकिन वह इस आंकड़े को पार नहीं कर सकी थी। वेस्टइंडीज के 400 के सबसे करीब पहुंचने वाले स्कोर में 2019 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया गया 381/3 और 2025 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया गया 385/7 शामिल था। 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ टीम ने 374/6 का स्कोर बनाया था।

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वनडे में 400+ स्कोर किस टीम ने सबसे ज्यादा बार बनाया?

वनडे क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार करना बेहद खास उपलब्धि है। अब तक इस प्रारूप में 400 या उससे अधिक रन बनाने के कुल 28 मौके आए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने सबसे ज्यादा आठ बार यह कारनामा किया है, जबकि भारत ने सात और इंग्लैंड ने पांच बार 400+ का स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दो-दो बार इस आंकड़े को छू चुके हैं। जिम्बाब्वे और अब वेस्टइंडीज भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। वेस्टइंडीज ने गुवाहाटी में भारत के खिलाफ 405/7 रन बनाकर पहली बार वनडे में 400 का आंकड़ा पार किया।

वनडे में सबसे बड़े टीम स्कोर टीम स्कोर विपक्षी टीम मैदान इंग्लैंड 498/4 नीदरलैंड एम्स्टेलवीन इंग्लैंड 481/6 ऑस्ट्रेलिया नॉटिंघम इंग्लैंड 444/3 पाकिस्तान नॉटिंघम श्रीलंका 443/9 नीदरलैंड एम्स्टेलवीन दक्षिण अफ्रीका 439/2 वेस्टइंडीज जोहानिसबर्ग