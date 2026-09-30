WI vs IND
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IND Inning
93/0 (10.3 ov)
Target: 406
Rohit Sharma 51(34)*
Shubman Gill 39 (30)
IND need 313 runs in 39.3 remaining overs
गुवाहाटी में तीन शतक: विंडीज ने बनाया वनडे का अपना सर्वोच्च स्कोर, कितनी बार इस प्रारूप में बने 400+ रन?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 30 Sep 2026 06:02 PM IST
सार
वेस्टइंडीज ने गुवाहाटी में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में तीन शतकों की मदद से 405/7 का स्कोर बनाकर पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया और अपना सर्वोच्च टीम स्कोर बनाया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज 400+ स्कोर बनाने वाली टीमों की सूची में शामिल हो गई, जहां दक्षिण अफ्रीका ने यह कारनामा सबसे ज्यादा आठ बार किया है, जबकि भारत ने सात बार ऐसा किया है।
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विस्तार
वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। गुवाहाटी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैरेबियाई टीम ने जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू के शानदार शतकों की मदद से 50 ओवर में सात विकेट पर 405 रन बनाए। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया और भारत के सामने जीत के लिए 406 रन का लक्ष्य रखा।
वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा वनडे स्कोर
वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने शतक जड़े। तीनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत टीम ने गुवाहाटी में 400 रन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। 405/7 वेस्टइंडीज का वनडे क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इससे पहले वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा स्कोर 389 रन था, जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ सेंट जॉर्ज में बनाया था। उस मुकाबले में कैरेबियाई टीम 48 ओवर में 389 रन पर ऑलआउट हो गई थी।
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वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा वनडे स्कोर
वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने शतक जड़े। तीनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत टीम ने गुवाहाटी में 400 रन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। 405/7 वेस्टइंडीज का वनडे क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इससे पहले वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा स्कोर 389 रन था, जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ सेंट जॉर्ज में बनाया था। उस मुकाबले में कैरेबियाई टीम 48 ओवर में 389 रन पर ऑलआउट हो गई थी।
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वनडे में वेस्टइंडीज के सबसे बड़े स्कोर
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|405/7
|भारत
|गुवाहाटी
|389
|इंग्लैंड
|सेंट जॉर्ज
|385/7
|आयरलैंड
|डबलिन
|381/3
|आयरलैंड
|डबलिन
|374/6
|नीदरलैंड
|हरारे
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पहली बार वनडे में 400 के पार पहुंचा वेस्टइंडीज
गुवाहाटी में 405 रन बनाने के साथ वेस्टइंडीज ने पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया। इससे पहले टीम के नाम 400 के करीब पहुंचने वाले कई बड़े स्कोर थे, लेकिन वह इस आंकड़े को पार नहीं कर सकी थी। वेस्टइंडीज के 400 के सबसे करीब पहुंचने वाले स्कोर में 2019 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया गया 381/3 और 2025 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया गया 385/7 शामिल था। 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ टीम ने 374/6 का स्कोर बनाया था।
गुवाहाटी में 405 रन बनाने के साथ वेस्टइंडीज ने पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया। इससे पहले टीम के नाम 400 के करीब पहुंचने वाले कई बड़े स्कोर थे, लेकिन वह इस आंकड़े को पार नहीं कर सकी थी। वेस्टइंडीज के 400 के सबसे करीब पहुंचने वाले स्कोर में 2019 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया गया 381/3 और 2025 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया गया 385/7 शामिल था। 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ टीम ने 374/6 का स्कोर बनाया था।
वनडे में 400+ स्कोर किस टीम ने सबसे ज्यादा बार बनाया?
वनडे क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार करना बेहद खास उपलब्धि है। अब तक इस प्रारूप में 400 या उससे अधिक रन बनाने के कुल 28 मौके आए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने सबसे ज्यादा आठ बार यह कारनामा किया है, जबकि भारत ने सात और इंग्लैंड ने पांच बार 400+ का स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दो-दो बार इस आंकड़े को छू चुके हैं। जिम्बाब्वे और अब वेस्टइंडीज भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। वेस्टइंडीज ने गुवाहाटी में भारत के खिलाफ 405/7 रन बनाकर पहली बार वनडे में 400 का आंकड़ा पार किया।
वनडे क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार करना बेहद खास उपलब्धि है। अब तक इस प्रारूप में 400 या उससे अधिक रन बनाने के कुल 28 मौके आए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने सबसे ज्यादा आठ बार यह कारनामा किया है, जबकि भारत ने सात और इंग्लैंड ने पांच बार 400+ का स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दो-दो बार इस आंकड़े को छू चुके हैं। जिम्बाब्वे और अब वेस्टइंडीज भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। वेस्टइंडीज ने गुवाहाटी में भारत के खिलाफ 405/7 रन बनाकर पहली बार वनडे में 400 का आंकड़ा पार किया।
वनडे में सबसे बड़े टीम स्कोर
|टीम
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|इंग्लैंड
|498/4
|नीदरलैंड
|एम्स्टेलवीन
|इंग्लैंड
|481/6
|ऑस्ट्रेलिया
|नॉटिंघम
|इंग्लैंड
|444/3
|पाकिस्तान
|नॉटिंघम
|श्रीलंका
|443/9
|नीदरलैंड
|एम्स्टेलवीन
|दक्षिण अफ्रीका
|439/2
|वेस्टइंडीज
|जोहानिसबर्ग
भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़े टीम स्कोर
|टीम
|स्कोर
|मैदान
|साल
|दक्षिण अफ्रीका
|438/4
|वानखेड़े
|2015
|श्रीलंका
|411/8
|राजकोट
|2009
|वेस्टइंडीज
|405/7
|गुवाहाटी
|2026
|ऑस्ट्रेलिया
|389/4
|सिडनी
|2020
|इंग्लैंड
|387/3
|लॉर्ड्स
|2026