Video: सूर्यकुमार इस साल शतक लगाने वाले पहले भारतीय, राजकोट में छक्कों की बरसात के बाद इस तरह मनाया जश्न

𝓢𝓮𝓷𝓼𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓪𝓵 𝓢𝓾𝓻𝔂𝓪 👏👏



3⃣rd T20I ton for @surya_14kumar & what an outstanding knock this has been 🧨 🧨#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/kM1CEmqw3A