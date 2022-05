{"_id":"6270b8e0459070164e72b986","slug":"sunil-gavaskar-lashed-out-at-kolkata-knight-riders-opener-venkatesh-iyer-says-india-batter-is-suffering-from-2nd-season-syndrome-kkr-vs-rr-ipl-2022","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022: पूर्व दिग्गज गावस्कर ने कोलकाता के इस ओपनर को लगाई लताड़, बोले- नौ मैच खेल चुके, अब तक कुछ नहीं किया","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 03 May 2022 10:38 AM IST