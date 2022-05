{"_id":"626d5f379be3023eac1bf645","slug":"srh-vs-csk-ipl-2022-preview-head-to-head-dream-11-playing-11-prediction-captain-vice-captain-player-list-today-match-46-news-in-hindi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"CSK vs SRH: धोनी की कप्तानी में उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स, उमरान के तूफान को रोकने की चुनौती, जडेजा पर रहेंगी नजरें","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 01 May 2022 11:12 AM IST