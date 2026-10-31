क्या ऑस्ट्रेलिया हासिल कर पाएगा 288 रनों का लक्ष्य?: लंच तक स्कोर 60/7; दक्षिण अफ्रीका जीत से तीन विकेट दूर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, केपटाउन / नई दिल्ली। Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 31 Oct 2026 04:40 PM IST
सार
- दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला केपटाउन में खेला जा रहा है।
- दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 288 रनों का लक्ष्य दिया है।
- लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 60 रन पर सात विकेट गंवा दिए हैं।
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विस्तार
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 288 रनों की जरूरत है, लेकिन लंच तक टीम ने 60 रन के स्कोर पर अपने सात विकेट गंवा दिए हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत के बेहद करीब नजर आ रही है।
ऑस्ट्रेलिया को मिला 288 रनों का लक्ष्य
मुकाबले की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 429 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 100 रनों की बढ़त हासिल की। हालांकि, दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने दमदार वापसी की। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 387 रन बनाए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य रखा। टीम की ओर से रयान रिकेल्टन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि वियान मुल्डर ने 115 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।
ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ी चुनौती
288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने लगातार विकेट गंवाए और लंच तक उसका स्कोर 60/7 हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 228 रन बनाने हैं, जबकि उसके सिर्फ तीन विकेट शेष हैं। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका को मुकाबला अपने नाम करने के लिए केवल तीन विकेट की जरूरत है।
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ऑस्ट्रेलिया को मिला 288 रनों का लक्ष्य
मुकाबले की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 429 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 100 रनों की बढ़त हासिल की। हालांकि, दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने दमदार वापसी की। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 387 रन बनाए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य रखा। टीम की ओर से रयान रिकेल्टन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि वियान मुल्डर ने 115 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।
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ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ी चुनौती
288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने लगातार विकेट गंवाए और लंच तक उसका स्कोर 60/7 हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 228 रन बनाने हैं, जबकि उसके सिर्फ तीन विकेट शेष हैं। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका को मुकाबला अपने नाम करने के लिए केवल तीन विकेट की जरूरत है।
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