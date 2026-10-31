वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को आठ विकेट से हराया: सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई; तालिका का हाल देखें

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स्थान टीम मैच जीते हारे ड्रॉ कटे अंक अंक जीत प्रतिशत 1 ऑस्ट्रेलिया 12 9 3 0 0 108 75.00 2 न्यूजीलैंड 6 4 1 1 0 52 72.22 3 दक्षिण अफ्रीका 6 4 2 0 0 48 66.67 4 भारत 11 5 4 2 0 68 51.52 5 बांग्लादेश 7 3 3 1 0 40 47.62 6 इंग्लैंड 16 7 8 1 14 74 38.54 7 श्रीलंका 6 1 2 3 0 24 33.33 8 वेस्टइंडीज 13 3 8 2 2 42 26.92 9 पाकिस्तान 9 2 7 0 19 5 4.63

हालांकि, किंग और केवम हॉज ने इसके बाद वेस्टइंडीज को कोई और झटका नहीं लगने दिया और लक्ष्य तक पहुंचाया। ब्रैंडन किंग 115 गेंदों में 81 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी इस पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं, हॉज ने 27 गेंदों चार चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 31 रन बनाए।टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में बांग्लादेश की पूरी टीम 142 रन बनाकर ऑलआउट हुई। 79/6 के स्कोर से आगे खेलते हुए मेजबान टीम ने अपने बाकी चार विकेट 63 रन जोड़कर गंवाए। जेकर अली 22 रन बनाकर जोमेल वार्रिकान का शिकार बने। हसन महमूद भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे। तैजुल इस्लाम 16 गेंदों का सामना करने के बाद आठ रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, नईम हसन एक छोर को संभालकर खड़े रहे और उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए अर्धशतक लगाया। नईम 91 गेंदों का सामना करने के बाद 52 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में चार चौके लगाए।शोरिफुल इस्लाम सात रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी में कप्तान रोस्टन चेज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 15.2 ओवर के स्पेल में सिर्फ 36 रन देकर पांच विकेट चटकाए। वहीं, जोमेल वार्रिकान ने 63 रन देकर चार विकेट निकाले। चेज और वार्रिकान ने मिलकर दूसरी पारी में बांग्लादेश के नौ बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। वार्रिकान ने पहली पारी में भी पांच विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर कुल नौ विकेट झटके, जिसके चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वहीं, एक विकेट शेमार जोसेफ ने चटकाया। इससे पहले, पहली पारी में बांग्लादेश ने 272 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 245 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी।वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच जारी टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका के लिहाज से अहम है। बांग्लादेश फिलहाल सात मैचों में तीन जीत, तीन हार और एक ड्रॉ के साथ 47.62 प्रतिशत अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। वहीं, वेस्टइंडीज 13 मैचों में तीन जीत, आठ हार और दो ड्रॉ के बाद 26.92 प्रतिशत अंक के साथ आठवें स्थान पर है। बांग्लादेश के पास जीत के साथ अपना जीत प्रतिशत बेहतर करने और शीर्ष चार के करीब पहुंचने का मौका होगा। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की कोशिश अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारने की होगी।