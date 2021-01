सौरव गांगुली के लिए आज का दिन अहम, नौ डॉक्टर्स मिलकर लेंगे बड़ा फैसला, परिवार भी साथ

दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर आज बड़ा फैसला लिया जाएगा। नौ डॉक्टर्स की टीम आज इलाज के अगले पड़ाव पर फैसला लेंगे, इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान का परिवार भी मौजूद होगा। फिलहाल 'दादा' की हालत फिलहाल स्थिर है। गांगुली की हालत देखने के बाद आज डॉक्टर्स संभवत: एक और एंजियोप्लास्टी करने पर विचार करेंगे।

Medical board of 9 members will meet today at 11:30 am & discuss regarding further treatment plan for Sourav Ganguly with his family members. Doctors are keeping constant vigil on his health situation & taking appropriate measures from time to time: Woodlands Hospital, Kolkata pic.twitter.com/V4b3PTy3IY