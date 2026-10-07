हरमनप्रीत के कप्तानी छोड़ने पर भावुक हुईं स्मृति: बोलीं- 10 साल का नेतृत्व शानदार रहा, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे

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विज्ञापन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान स्मृति मंधाना ने अपनी पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर के एक दशक लंबे कप्तानी कार्यकाल को शानदार बताया। उन्होंने हरमनप्रीत के साथ आगे भी टीम के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। हरमनप्रीत ने मंगलवार को सभी प्रारूपों की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। स्मृति ने बुधवार को सोशल मीडिया पर हरमनप्रीत के लिए लिखा, 'इतने वर्षों तक आपके साथ खेलना खुशी की बात रही है। आपकी 10 साल की कप्तानी शानदार रही है। हम साथ मिलकर अपने देश के लिए कई और उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करेंगे।'

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एक दशक तक संभाली टीम की कमान

हरमनप्रीत ने करीब 10 साल तक भारतीय महिला टीम की कप्तानी की। उनके नेतृत्व में भारत ने नवंबर 2025 में पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता। इसके अलावा टीम ने 2023 और 2026 में एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक भी हासिल किए। हरमनप्रीत अब कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बावजूद भारतीय टीम का हिस्सा बनी रहेंगी। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए वनडे और टी20 दोनों टीमों में जगह मिली है।

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जेमिमा ने भी जताया आभार

इस समय हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टीम से बाहर चल रहीं भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने भी हरमनप्रीत को उनकी कप्तानी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, 'आपने जो कुछ हासिल किया है, उसके लिए बधाई। इतने वर्षों तक नेतृत्व करने और टीम के लिए जो कुछ किया, उसके लिए धन्यवाद।'

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ऋचा घोष ने बताया नए अध्याय की शुरुआत

विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने हरमनप्रीत के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह उन्हें अपनी पीठ पर उठाए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कप्तानी का अध्याय भले ही खत्म हो रहा है, लेकिन एक नेता का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। ऋचा ने लिखा कि हरमनप्रीत ने भारतीय क्रिकेट और उनके साथ खेलने वाली खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने हरमनप्रीत के विश्वास, मार्गदर्शन, संघर्ष और साथ बिताए पलों के लिए उनका आभार जताया।

श्री चरणी और रेणुका ने भी किया धन्यवाद

भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने भी हरमनप्रीत को उनके नेतृत्व, समर्पण और टीम को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत की कप्तानी में खेलना उनके लिए सम्मान की बात रही। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने हरमनप्रीत को प्रेरणा देने और आने वाली खिलाड़ियों के लिए रास्ता तैयार करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ मैदान साझा करना और उनसे सीखना सम्मान की बात रही।

सुरेश रैना ने भी की तारीफ

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना ने भी हरमनप्रीत के कप्तानी कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह साहस, चरित्र और अनगिनत यादगार पलों से बनी शानदार यात्रा रही है।