सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: टूर्नामेंट के लिए सौराष्ट्र टीम का एलान, उनादकट के हाथों में कमान; देखें स्क्वॉड

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विज्ञापन अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026/27 में सौराष्ट्र की कप्तानी जारी रखेंगे। राज्य की सीनियर पुरुष चयन समिति ने बुधवार को घरेलू पुरुष टी20 टूर्नामेंट के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इस टीम में हार्विक देसाई और हरवंश सिंह पंगलिया (जो इस साल विश्व कप जीतने वाली भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा थे) को विकेटकीपर के रूप में चुना गया है।

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टीम में कौन-कौन शामिल?

उनादकट गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे, जिसमें उनके साथ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया, ऑलराउंडर प्रेरक मांकड़, पार्थ भूत और क्रेन्स फुलेत्रा शामिल हैं। शेल्डन जैक्सन, जो लंबे समय तक सौराष्ट्र की बल्लेबाजी लाइनअप के अहम खिलाड़ी रहे हैं, इस टूर्नामेंट के लिए टीम के साथ कोच के रूप में जुड़ गए हैं। वह मुख्य कोच नीरज ओदेदरा और टीम मैनेजर नरेंद्रसिंह जडेजा के साथ सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा होंगे। खेल से संन्यास लेने के बाद जैक्सन ने मुख्य रूप से बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों में ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम किया है। अब वह सौराष्ट्र टीम के साथ अपने कोचिंग करियर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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सौराष्ट्र का कार्यक्रम

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सौराष्ट्र को बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, रेलवे और तमिलनाडु के साथ एलीट ग्रुप बी में रखा गया है। टीम अपने सभी लीग मैच इंदौर में खेलेगी। सौराष्ट्र ने अभी तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब एक बार भी नहीं जीता है। उनादकट और उनकी टीम 14 नवंबर को सुबह 11 बजे होल्कर स्टेडियम में बिहार के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके दो दिन बाद 16 नवंबर को वे डेली कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड जाएंगे जहां उनका मुकाबला हरियाणा से होगा।



सौराष्ट्र 18 नवंबर को फिर से होल्कर स्टेडियम लौटेगा जहां उनका सामना जम्मू-कश्मीर से होगा। तीन दिन के ब्रेक के बाद 22 नवंबर को सौराष्ट्र का मुकाबला डेली कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में रेलवे से होगा। उनके आखिरी दो ग्रुप मैच होल्कर स्टेडियम में ही खेले जाएंगे 24 नवंबर को पंजाब के खिलाफ और 26 नवंबर को तमिलनाडु के खिलाफ।

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