Sachin Tendulkar Video: रोड सेफ्टी सीरीज में सचिन का शानदार लैप शॉट, विपक्षी कप्तान रॉस टेलर भी हुए दीवाने

Q: What is class ?

Ans : 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼



Backfoot Drive ☑️

Pull Shot☑️

Lap Shot☑️

Scoop-ish Lap Shot ☑️



Those Who Missed Enjoy Sachin Tendulkar Shots Vs NZ Indore.@sachin_rt @CrickeTendulkarpic.twitter.com/Y96JAGYo5v