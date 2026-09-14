{"_id":"6aa6f8c6ca7ee1ac9a084ac9","slug":"india-s-explosive-victory-in-the-first-t20-afghanistan-blown-away-by-the-abhishek-storm-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"पहले टी20 में भारत की धमाकेदार जीत,अभिषेक के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान टीम!","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}
पहले टी20 में भारत की धमाकेदार जीत,अभिषेक के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान टीम!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 AM IST
Link Copied
भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला सात विकेट से जीतकर शानदार शुरुआत की। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के 157 रन के लक्ष्य को महज 13.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक अंदाज दिखाया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 156 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट हासिल किए और अफगानिस्तान को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। हालांकि, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने बीच के ओवरों में कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने वे लगातार रन गति बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सके। 156 रन का लक्ष्य भारत के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम को जीत का भरोसा था।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ बेहतरीन शॉट लगाए और महज 32 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक पारी खेली। अभिषेक की पारी में सात चौके और सात छक्के शामिल रहे। उनकी बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। अभिषेक ने ईशान किशन के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभाई। ईशान ने भी उनका अच्छा साथ देते हुए 33 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 42 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने भारतीय टीम के लिए लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया।
ईशान किशन के आउट होने के बाद संजू सैमसन भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने टीम को जीत तक पहुंचाया। श्रेयस अय्यर आठ रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि तिलक वर्मा तीन रन बनाकर नाबाद लौटे। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद नबी ने दो विकेट हासिल किए, जबकि अजमातुल्लाह ओमरजई को एक सफलता मिली। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों की तेज बल्लेबाजी के कारण अफगानिस्तान के गेंदबाज मैच पर पकड़ नहीं बना सके।
भारत ने 13.4 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा की 82 रन की पारी इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही और उन्हें उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए खास तौर पर सराहा गया। भारतीय टीम ने न सिर्फ सात विकेट से मुकाबला जीता, बल्कि रन चेज को बेहद तेज अंदाज में पूरा
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।