{"_id":"6aef0bcde35fd928f20d681e","slug":"relief-for-mithun-manhas-from-the-court-plea-for-an-fir-against-the-bcci-president-dismissed-2026-11-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मिथुन मन्हास को कोर्ट से मिली राहत: बीसीसीआई अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की अर्जी खारिज, क्या है मामला?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन जम्मू में स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। उन पर आरोप था कि उन्होंने आयु-ग्रुप क्रिकेट में बढ़त हासिल करने के लिए अपनी जन्मतिथि में जालसाजी की थी। इस साल अगस्त में रिटायर्ड सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के पूर्व संयुक्त सचिव सुदर्शन मेहता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 175(3) के तहत एक अर्जी दायर की थी।

Trending Videos

याचिकाकर्ता ने मन्हास पर क्या आरोप लगाए?

मेहता ने मन्हास पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया था और दावा किया था कि दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज ने जेकेसीए और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के तहत नेशनल सब-जूनियर और जूनियर टूर्नामेंट में सिलेक्शन पाने के लिए दो अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल किया था। महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेजिएट (एमएचएसी) स्कूल, नागबनी से मिले एक ईमेल का हवाला देते हुए, शिकायत करने वाले ने कहा कि स्कूल के रिकॉर्ड में मन्हास की जन्मतिथि 9 दिसंबर 1977 लिखी है, जबकि डीडीसीए की वेबसाइट पर यह 12 अक्तूबर, 1979 लिखी है। उन्होंने कहा कि नोवाबाद पुलिस स्टेशन और जम्मू के एसपी सिटी नॉर्थ को दी गई उनकी पिछली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट जाना पड़ा।



इसके बाद जम्मू के सब-जज और स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सेन की कोर्ट ने नोवाबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर से एक फैक्ट रिपोर्ट मांगी। पुलिस जांच में यह नतीजा निकला कि जालसाजी और मनगढ़ंत बातों के आरोप साबित नहीं हो सके। इसमें पाया गया कि मन्हास की जन्मतिथि उनकी सीबीएसई मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनके एम्प्लॉयर, ओएनजीसी के रिकॉर्ड में एक जैसी 12 सितंबर, 1977 दर्ज थी।

विज्ञापन

विज्ञापन