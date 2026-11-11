पहले टेस्ट के लिए फिट होने का लक्ष्य, ब्लंडेल भी चोट से उबर रहे

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे और विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल अपनी-अपनी चोटों से उबर रहे हैं। तीनों का लक्ष्य पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध होना है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा, 'रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे और विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल अपनी-अपनी चोटों से उबर रहे हैं और पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध होने का लक्ष्य बना रहे हैं।' टॉम ब्लंडेल के लिए यह सीरीज व्यक्तिगत तौर पर भी खास हो सकती है। अगर वह भारत के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच खेलते हैं तो अपने टेस्ट करियर में 50 मुकाबले पूरे कर लेंगे।



इंग्लैंड को हराने वाली टीम के ज्यादातर खिलाड़ी बरकरार

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। टीम में लगभग वही खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने इंग्लैंड को उसकी घरेलू धरती पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से मात दी थी। हालांकि, तेज गेंदबाज विल ओ'रूर्के को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। वहीं, बेन सियर्स और जैक फाउल्केस चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे।