{"_id":"622c3c39d699c715df68b868","slug":"pak-vs-aus-marnus-labuschagne-daal-roti-meal-trolled-by-indians-netizens-ask-are-you-in-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"PAK vs AUS: मार्नश लाबुशेन को पाकिस्तान में खाने को मिली दाल-रोटी, लोगों ने पूछा- जेल में हो क्या?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। टीम वहां तीन टेस्ट, तीन वनडे और एक टी20 मैच खेलेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में समाप्त हो चुका है। वह टेस्ट ड्रॉ हो गया था। उसके बाद दोनों टीमें दूसरे मुकाबले के लिए कराची पहुंची।

ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। टीम वहां तीन टेस्ट, तीन वनडे और एक टी20 मैच खेलेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में समाप्त हो चुका है। वह टेस्ट ड्रॉ हो गया था। उसके बाद दोनों टीमें दूसरे मुकाबले के लिए कराची पहुंची। कराची पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नश लाबुशेन ने एक फोटो शेयर किया। इस पर लोगों ने जमकर मजे लिए। दरअसल, लाबुशेन ने जो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने दाल-रोटी की तस्वीर डाली है।



लाबुशेन ने रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। हालांकि, वे शतक से चूक गए थे। उन्होंने 158 गेंद पर 90 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान 12 चौके लगाए थे। लाबुशेन टेस्ट क्रिकेट के नंबर-एक बल्लेबाज हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर गई है। पहले टेस्ट में कंगारू टीम के चार बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वे शतक नहीं लगा पाए। लाबुशेन के अलावा उस्मान ख्वाजा ने 97, स्टीव स्मिथ ने 78 और डेविड वॉर्नर ने 68 रन बनाए थे। पाकिस्तान के लिए पहली पारी में अजहर अली ने 185 और इमाम उल हक ने 157 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरी पारी में अब्दुल्ला शफीक ने 136 और इमाम ने 111 रनों की नाबाद पारी खेली थी।



लाबुशेन ने जैसे ही सोशल मीडिया पर दाल-रोटी की तस्वीर शेयर की, लोग उन पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप जेल में हो? वहीं, कुछ ने कहा कि इस खाने को देखकर इंजीनियरिंग कॉलेज के होस्टल की याद आ गई।



देखें सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या-क्या कहा:















विस्तार

विज्ञापन

Engineering Hostel Daal - Roti >>>>>>> below Daal - Roti



+



"Too" 😉😉



[ Disclaimer : i am not disrespecting food. ]https://t.co/BKwXeIyvZg — ᴜsᴇʀ ᵉˣᵗⁱⁿᶜᵗ 🤺🍷 (@its_Engineer__) March 12, 2022

Pakistan Cricket Board(PCB) provides this kind of food to cricketers who come to play in Pakistan🤣Even my mother can cook more delicious than Pakistan's Luxury hotels in which cricketers are staying. https://t.co/hDTykvUjfN — Debapriya Rakshit (@debapriya108) March 12, 2022

who eats that 🤐 — ashxTeja🥂 (@random1netizen) March 11, 2022

My man Marnus is here to reaffirm that @TheRealPCB has actually kept all of them at a jail. https://t.co/fGnCDviM7A — Haider Maqbool (@haidermaqbool7) March 11, 2022

i am henceforth never criticising the mess. 🤝 https://t.co/bf7Xih0SC4 — motherlover (@titanplayer42) March 11, 2022

That’s the saddest dal and roti I’ve seen Marnie. Hope you get some good dal and roti later this year ✌🏼 https://t.co/alN2xDizKh — Shriram Manohar (@ShriramManohar) March 11, 2022

Imagine the food in Australia to call this as delicious! https://t.co/9H8ZL3W8fM — Roy Kent (@Padycast) March 12, 2022

ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। टीम वहां तीन टेस्ट, तीन वनडे और एक टी20 मैच खेलेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में समाप्त हो चुका है। वह टेस्ट ड्रॉ हो गया था। उसके बाद दोनों टीमें दूसरे मुकाबले के लिए कराची पहुंची। कराची पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नश लाबुशेन ने एक फोटो शेयर किया। इस पर लोगों ने जमकर मजे लिए। दरअसल, लाबुशेन ने जो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने दाल-रोटी की तस्वीर डाली है।लाबुशेन ने रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। हालांकि, वे शतक से चूक गए थे। उन्होंने 158 गेंद पर 90 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान 12 चौके लगाए थे। लाबुशेन टेस्ट क्रिकेट के नंबर-एक बल्लेबाज हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर गई है। पहले टेस्ट में कंगारू टीम के चार बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वे शतक नहीं लगा पाए। लाबुशेन के अलावा उस्मान ख्वाजा ने 97, स्टीव स्मिथ ने 78 और डेविड वॉर्नर ने 68 रन बनाए थे। पाकिस्तान के लिए पहली पारी में अजहर अली ने 185 और इमाम उल हक ने 157 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरी पारी में अब्दुल्ला शफीक ने 136 और इमाम ने 111 रनों की नाबाद पारी खेली थी।लाबुशेन ने जैसे ही सोशल मीडिया पर दाल-रोटी की तस्वीर शेयर की, लोग उन पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप जेल में हो? वहीं, कुछ ने कहा कि इस खाने को देखकर इंजीनियरिंग कॉलेज के होस्टल की याद आ गई।