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विज्ञापन सैंडपेपरगेट विवाद को लेकर उस्मान ख्वाजा द्वारा बताई गई कहानी के बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब यह खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन ने कथित तौर पर इस विवाद के कुछ महीने बाद बॉल टैम्परिंग का सुझाव दिया था। नए खुलासे के तहत एक सीनियर खिलाड़ी ने अक्तूबर 2018 में यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान गेंद को चमकाने के लिए मिंट या लॉलीपॉप के इस्तेमाल का सुझाव दिया था, जो दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट दौरे के मुश्किल से छह महीने बाद हुआ था, जहां कैमरन बैनक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को सैंडपेपर विवाद के लिए सजा मिली थी।

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क्या है मामला?

इस बात की पुष्टि उस्मान ख्वाजा ने की थी, जब वह कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट पर आए थे। एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन ने गेंद को चमकाने के लिए मिंट या लॉलीपॉप इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था, जिस पर उस समय के कप्तान टिम पेन और कोच जस्टिन लैंगर ने उन्हें डांटा था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लियोन मजाक कर रहे थे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन ट्रेविस हेड ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा, आईसीसी ने उस समय गेंद को चमकाने के लिए किसी बाहरी चीज के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी। बाद में आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया, जिसे कुछ साल बाद स्थायी कर दिया गया।



लियोन उस गेंदबाजी ग्रुप में शामिल थे, जिसने 2021 में एक ज्वाइंट एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसमें 2018 दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान सैंडपेपर वाली साजिश की जानकारी से इनकार किया गया था। खबर है कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर होने वाली आगामी सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम से भी हटा दिया गया है, लेकिन इन दोनों घटनाओं को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ कहने का कोई आधार फिलहाल नहीं है।

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