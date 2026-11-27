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रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाहिद राणा को गुरुवार रात प्लेटलेट काउंट में काफी गिरावट आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उपचार के लिए रखा गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अधिकारियों ने भी उनके डेंगू से संक्रमित होने की पुष्टि की है। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि राणा को ठीक होने में कम से कम तीन सप्ताह लग सकते हैं। डेंगू के कारण शरीर में कमजोरी आने से उनकी मैदान पर वापसी में और देरी होने की आशंका है।नाहिद राणा पिछले काफी समय से चोट के कारण प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर चल रहे थे। बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस और वापसी पर लगातार नजर बनाए हुए था। बोर्ड को उम्मीद थी कि वह साउथ अफ्रीका दौरे की टी20 सीरीज तक फिट हो जाएंगे, लेकिन डेंगू ने उनकी वापसी की योजनाओं को झटका दे दिया है।इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के चीफ सिलेक्टर हबीबुल बशर ने भी राणा की फिटनेस को लेकर उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि राणा टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं और वनडे सीरीज में भी उनके खेलने की संभावना कम है। हालांकि, टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वह टी20 सीरीज तक फिट हो सकते हैं।नाहिद राणा के लिए पिछला कुछ समय काफी मुश्किल भरा रहा है। जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान उन्हें ग्रेड-2 साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी। इस चोट के कारण वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज, एशियन गेम्स और अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। इसके बाद ग्लूट इंजरी के चलते उनके रिहैबिलिटेशन में भी बाधा आई। इस वजह से वह यूएई में हुई ट्राई-सीरीज के अलावा वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल सके। अब डेंगू संक्रमण के कारण उनकी वापसी और आगे खिसक गई है। ऐसे में बांग्लादेश टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में इस तेज गेंदबाज की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी।