बांग्लादेश को लगा झटका: डेंगू की चपेट में आए गेंदबाज नाहिद राणा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 27 Nov 2026 03:35 PM IST
सार
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा डेंगू से संक्रमित होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 दिसंबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। प्लेटलेट्स में गिरावट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके ठीक होने में कम से कम तीन सप्ताह लगने की उम्मीद है।
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विस्तार
बांग्लादेश क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज नाहिद राणा डेंगू की चपेट में आ गए हैं। बीमारी के चलते वह 10 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कम से कम तीन सप्ताह का समय लग सकता है।
प्लेटलेट्स में गिरावट के बाद अस्पताल में भर्ती
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाहिद राणा को गुरुवार रात प्लेटलेट काउंट में काफी गिरावट आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उपचार के लिए रखा गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अधिकारियों ने भी उनके डेंगू से संक्रमित होने की पुष्टि की है। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि राणा को ठीक होने में कम से कम तीन सप्ताह लग सकते हैं। डेंगू के कारण शरीर में कमजोरी आने से उनकी मैदान पर वापसी में और देरी होने की आशंका है।
वापसी की उम्मीदों को लगा झटका
नाहिद राणा पिछले काफी समय से चोट के कारण प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर चल रहे थे। बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस और वापसी पर लगातार नजर बनाए हुए था। बोर्ड को उम्मीद थी कि वह साउथ अफ्रीका दौरे की टी20 सीरीज तक फिट हो जाएंगे, लेकिन डेंगू ने उनकी वापसी की योजनाओं को झटका दे दिया है।
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इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के चीफ सिलेक्टर हबीबुल बशर ने भी राणा की फिटनेस को लेकर उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि राणा टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं और वनडे सीरीज में भी उनके खेलने की संभावना कम है। हालांकि, टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वह टी20 सीरीज तक फिट हो सकते हैं।
जुलाई से चोट से जूझ रहे हैं नाहिद राणा
नाहिद राणा के लिए पिछला कुछ समय काफी मुश्किल भरा रहा है। जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान उन्हें ग्रेड-2 साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी। इस चोट के कारण वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज, एशियन गेम्स और अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। इसके बाद ग्लूट इंजरी के चलते उनके रिहैबिलिटेशन में भी बाधा आई। इस वजह से वह यूएई में हुई ट्राई-सीरीज के अलावा वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल सके। अब डेंगू संक्रमण के कारण उनकी वापसी और आगे खिसक गई है। ऐसे में बांग्लादेश टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में इस तेज गेंदबाज की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी।
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प्लेटलेट्स में गिरावट के बाद अस्पताल में भर्ती
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाहिद राणा को गुरुवार रात प्लेटलेट काउंट में काफी गिरावट आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उपचार के लिए रखा गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अधिकारियों ने भी उनके डेंगू से संक्रमित होने की पुष्टि की है। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि राणा को ठीक होने में कम से कम तीन सप्ताह लग सकते हैं। डेंगू के कारण शरीर में कमजोरी आने से उनकी मैदान पर वापसी में और देरी होने की आशंका है।
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वापसी की उम्मीदों को लगा झटका
नाहिद राणा पिछले काफी समय से चोट के कारण प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर चल रहे थे। बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस और वापसी पर लगातार नजर बनाए हुए था। बोर्ड को उम्मीद थी कि वह साउथ अफ्रीका दौरे की टी20 सीरीज तक फिट हो जाएंगे, लेकिन डेंगू ने उनकी वापसी की योजनाओं को झटका दे दिया है।
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इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के चीफ सिलेक्टर हबीबुल बशर ने भी राणा की फिटनेस को लेकर उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि राणा टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं और वनडे सीरीज में भी उनके खेलने की संभावना कम है। हालांकि, टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वह टी20 सीरीज तक फिट हो सकते हैं।
जुलाई से चोट से जूझ रहे हैं नाहिद राणा
नाहिद राणा के लिए पिछला कुछ समय काफी मुश्किल भरा रहा है। जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान उन्हें ग्रेड-2 साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी। इस चोट के कारण वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज, एशियन गेम्स और अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। इसके बाद ग्लूट इंजरी के चलते उनके रिहैबिलिटेशन में भी बाधा आई। इस वजह से वह यूएई में हुई ट्राई-सीरीज के अलावा वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल सके। अब डेंगू संक्रमण के कारण उनकी वापसी और आगे खिसक गई है। ऐसे में बांग्लादेश टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में इस तेज गेंदबाज की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी।