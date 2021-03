नया सीजन, नई शुरुआत: मुंबई इंडियंस ने लॉन्च की नई जर्सी, धरती-जल-अग्नि-वायु और आकाश का समावेश

गत विजेता और आईपीएल की सबसे सफल फ्रैंचाइजी मुंबई इंडियंस ने शनिवार को अपनी नई जर्सी जारी की। 9 अप्रैल से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के उद्धाटन मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ टीम नए अंदाज में नजर आने वाली है। जर्सी जाने-माने फैशल डिजाइनर शांतनु-निखिल ने डिजाइन की है, जिसमें पांच मूल तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश का समावेश है।

