सज गया IPL का मैदान: भारत पहुंचे रसेल-नरेन, KKR से मचाते हैं धमाल

आईपीएल में भाग लेने वाले वेस्टइंडीज खिलाड़ियों की ये दूसरी खेप है जो भारत पहुंची है। इससे पहले दिनेश कार्तिक, वरुण चक्रवर्ती, राहुल त्रिपाठी, कमलेश नागरकोटि, संदीप वारियर और वैभव अरोड़ा रविवार को पहुंचे थे। इनके अलावा रविवार को ही सहायक कोच अभिषेक नायर, सहायक गेंदबाजी कोच ओंकार साल्वी और स्टाफ के दूसरे सदस्य भी आए।

The moment you've all been waiting for...



The 2018 and 2019 MVP's are in the house! 🤩#ToofaniFans, excited to get this party started? @Russell12A @SunilPNarine74 #KKR #HaiTaiyaar #IPL2021 pic.twitter.com/SWaw3FCKPi