आईपीएल 2022 के 59वें मैच में मुंबई इंडियंस ने पांच विकेट से जीत दर्ज की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई की टीम ने चेन्नई के 98 रन के लक्ष्य को 14.5 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने सर्वाधिक 34 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे। मुंबई की जीत के साथ-साथ चेन्नई की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। चार बार की चैंपियन चेन्नई इस हार के बाद अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। आईपीएल इतिहास में यह पहली बार है जब चेन्नई और मुंबई दोनों टीमों प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई हैं।

Daniel Sams set the ball rolling for @mipaltan & bagged the Player of the Match award for his fine bowling display. 👍👍